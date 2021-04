Cardano mérite d’être pris en considération pour son utilité et son leadership fort

L’avantage d’écrire sur les investissements est que vous apprenez toujours quelque chose de nouveau. Par exemple, jusqu’à il y a quelques jours, je pensais Cardano (CCC:ADA-USD) était un restaurant italien à New York ou dans une autre grande métropole.

Je ne savais pas que c’était l’un des secrets les mieux gardés du monde en évolution des crypto-monnaies. Comme mon collègue d’InvestorPlace, Alex Sirois, l’a récemment déclaré, son utilité et sa différenciation en valent la peine.

Il y a encore ce mot utilité. Je soupçonne que nous allons beaucoup l’entendre en 2021. Avec autant de crypto-monnaies disponibles aujourd’hui, il devient de plus en plus difficile de distinguer les gagnants des perdants.

Heureusement, Cardano a un atout dans sa manche. Celui qui pourrait le porter au-delà Ethereum (CCC:ETH-USD).

Voici pourquoi.

Cardano et Ethereum partagent une obligation commune

Je suis devenu intrigué par DeFi (finance décentralisée). C’est une énorme raison pour laquelle je pense qu’Ethereum est un investissement beaucoup plus intéressant que Bitcoin (CCC:BTC-USD) malgré le fait que BTC est clairement le meilleur achat si vous recherchez une réserve de valeur.

Mais comme je l’ai dit dans l’intro, ma connaissance des crypto-monnaies est un travail en cours. En tant que tel, je n’avais aucune idée que le fondateur de Cardano, Charles Hoskinson, était l’un des huit cofondateurs d’Ethereum. Il a apparemment laissé un différend sur la structure de gouvernance lâche et pour accepter le capital-risque. En 2015, il est devenu le PDG d’IOHK et a fondé Cardano.

Il a fallu six ans à Cardano pour arriver au point où il peut fournir une utilité grâce à l’utilisation de contrats intelligents. Mieux vaut tard que jamais.

Le fait qu’Hoskinson ait appris beaucoup de choses de son temps à travailler sur Ethereum suggère que ceux qui utilisent Cardano bénéficieront d’une excellente expérience client.

Le contributeur Developer Tech Ryan Daws a souligné dans son article de février susmentionné que Cardano ne fait que commencer. Plus de 22 millions de développeurs existent dans le monde, mais seulement 10 000 développeurs dApp (applications décentralisées) actifs.

Les bonnes personnes de Cardano ont travaillé pour le rendre plus convivial. Daws cite Hoskinson:

« [Developers] écrivez des applications .NET, des applications Java et ce genre de choses. Donc, la première chose que nous avons dite est: « Est-il possible de créer un cadre qui, au fil du temps, puisse intégrer tous ces langages de programmation traditionnels dans notre espace à la fois pour l’infrastructure hors chaîne et l’infrastructure en chaîne et le faire en toute sécurité , moyen durable avec des coûts prévisibles? »

Daws souligne que la vitesse lente et les frais élevés facturés par Ethereum ont incité les gens à rechercher des alternatives comme Cardano. Hoskinson s’empresse de souligner qu’Ethereum s’est amélioré ces derniers mois et que Cardano n’est pas là pour remplacer le projet mais plutôt pour offrir une alternative dans ce qui s’avère être un vaste marché.

La ligne de fond

Hoskinson suggère que les entreprises et les développeurs n’ont pas besoin d’opter pour l’un plutôt que l’autre pour déterminer les problèmes à résoudre.

«Les développeurs Dapp sont des entreprises, ils construisent une dApp parce qu’ils veulent accomplir quelque chose, ils veulent résoudre un problème particulier», dit Hoskinson. «Vous devriez regarder Ethereum et Cardano comme vous regardez Rackspace et Amazon et Digital Ocean. C’est un peu ridicule si vous dites, eh bien, vous ne pouvez construire que sur Amazon. »

Je vous recommande de lire l’article de Daws si vous êtes curieux de connaître l’avenir de la plate-forme blockchain ou si vous souhaitez en savoir plus sur cette utilisation fascinante de la technologie.

Dans mon article du 1er avril sur Ondulation (CCC:XRP-USD), J’ai conclu que la crypto-monnaie devait comprendre comment être à la fois une réserve de valeur et de nature utilitaire. Je pense que Cardano est également dans cette situation, mais il a fait un meilleur travail sur le front utilitaire, ce qui le place devant Ripple dans mes livres.

Je vais continuer à en apprendre davantage sur Cardano et Ethereum et ce qui les rend similaires et différents. En attendant, en ce qui concerne les crypto-monnaies, je m’en tiendrais au Bitcoin si votre seul besoin est une réserve de valeur.

Cependant, si vous voulez faire partie de quelque chose de plus grand, je ne pourrais pas penser à un meilleur choix que Cardano.

