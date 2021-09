Cardano (ADA)

Cardano met à niveau Testnet avec des capacités de contrats intelligents et des flambées de prix ADA

Input-Output (IOHK), l’équipe de développement derrière Cardano, a annoncé le déploiement réussi de contrats intelligents sur son réseau de test.

Les contrats intelligents seront lancés sur le réseau principal le 12 septembre

Le hard fork actuel, baptisé Alonzo, inclurait les capacités de contrat intelligent de Plutus. Plutus est le cadre qui permettrait les contrats intelligents sur Cardano, également appelé architecture de programmation interne de la blockchain Cardano.

Dans un tweet, l’IOHK a également révélé que des plans étaient déjà en cours pour déployer la mise à niveau du réseau principal Alonzo le 12 septembre. La société a déclaré :

« Hier, nous avons mis à niveau le testnet #Cardano, déployant avec succès la capacité de #Plutus #smartcontracts. L’accent est désormais mis sur les tests de composants finaux et les intégrations d’échange, avant la mise à niveau du réseau principal #Alonzo, toujours en bonne voie pour le déploiement le 12 septembre. »

La mise à niveau du réseau principal d’Alonzo devrait inaugurer des applications décentralisées (dapps) sur le réseau principal de Cardano. Actuellement, les développeurs ne peuvent utiliser des contrats intelligents que sur le testnet du protocole.

Cardano prévoit d’intégrer Alonzo aux échanges cryptographiques lorsque le réseau principal sera pleinement opérationnel. Jusqu’à présent, des échanges crypto comme Bitpoint, Coinbase, Bittrex, Coinbase Pro, Kubecoin et HitBTC ont déjà manifesté leur intérêt et se préparent à s’intégrer à Cardano.

Le jeton natif ADA de Cardano se rallie depuis des semaines alors que les investisseurs anticipent le déploiement des contrats intelligents. ADA a bondi de plus de 137% et a franchi la barre des 3 $ pour la première fois, atteignant un nouveau record de 3,10 $. Le jeton est désormais la troisième plus grande crypto-monnaie avec une capitalisation boursière de 95,5 milliards de dollars.

Les mises à niveau continues de Cardano

Le réseau Cardano est l’une des rares blockchains de premier plan à subir encore des changements et un développement majeurs. Selon la feuille de route du réseau, la mise à niveau en cours du contrat intelligent est sous la phase Goguen.

Cela représente la troisième phase de la feuille de route après Byron et Shelley. Les mises à niveau de Byron et Shelley étaient axées sur la création de Cardano et sa décentralisation. La phase Goguen actuelle est divisée en trois étapes; Allegra, Marie et Alonzo.

La mise à jour Allegra a été lancée le 16 décembre de l’année dernière, tandis que la mise à jour Mary a été déployée sur le réseau principal en mars de cette année. Cela laisse la mise à niveau d’Alonzo divisée en trois phases : Alonzo Blue, White et Purple.

Les deux dernières étapes de la feuille de route du projet s’appellent Basho et Voltaire. Basho vise à améliorer l’évolutivité et l’interopérabilité du réseau Cardano.

D’autre part, Voltaire s’attacherait à rendre le réseau « vraiment décentralisé » en transférant l’ensemble du mécanisme de gouvernance aux participants du réseau. C’est-à-dire que l’équipe IOHK ne le gérerait plus.

Jusqu’à présent, Cardano est en tête du célèbre créneau des « tueurs d’Ethereum » comprenant Polkadot et Solana par capitalisation boursière. La blockchain de preuve de participation (PoS) aura beaucoup à prouver au fil des mois, étant donné le sous-secteur DeFi très contesté qu’elle exploite.

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel de démocratisation du système financier. Lorsqu’il n’est pas immergé dans les événements quotidiens de la scène crypto, il peut être trouvé en train de regarder des rediffusions légales ou d’essayer de battre son meilleur score au Scrabble.