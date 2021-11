Cardano n’aime pas la réglementation crypto, les investisseurs crypto ne devraient pas non plus

Cardano (CCC :ADA-USD) fait la une des journaux récemment, mais pas tant qu’un successeur potentiel à Ethereum (CCC :ETH-USD).

Il n’attire pas non plus l’attention grâce à ses capacités de contrats intelligents suite à la mise à niveau précédente d’Alonzo.

Au contraire, Cardano fait l’actualité ces jours-ci sur la base des opinions de son fondateur, Charles Hoskinson, en ce qui concerne la réglementation des crypto-monnaies.

Hoskinson n’a pas poussé à un remaniement mineur de l’environnement actuel. Au lieu de cela, il semble préconiser des changements importants.

Nouvel organisme de réglementation

Hoskinson note que la crypto-monnaie ne s’intègre pas parfaitement dans le schéma actuel des organismes de réglementation et des types d’actifs. Il implique également que la crypto ne doit pas être traitée comme une marchandise ou une sécurité, déclarant :

« Il doit être réglementé en fonction de la façon dont il est utilisé. Vous avez besoin d’un système de réglementation différent et cela ne correspond pas vraiment bien aux États-Unis car, généralement, ce que nous faisons, c’est créer un organisme de réglementation pour un type d’actif : la CFTC gère les matières premières, les dérivés comme la Securities Exchange Commission gère les valeurs mobilières. «

Cela suggère presque que Hoskinson plaide pour la formation d’un nouvel organisme de réglementation dédié à la crypto-monnaie.

Cela, cependant, n’arrivera presque certainement pas. Le scénario alternatif, très probable, est que la SEC obtiendra une surveillance beaucoup plus grande de la crypto-monnaie à l’avenir.

C’est une chose négative pour Cardano, et la crypto en général.

La surveillance fait mal, n’aide pas

La réglementation de la crypto-monnaie annonce soit une nouvelle vague de croissance, soit un ralentissement selon votre point de vue.

Oui, une surveillance accrue établit un ensemble codifié de lois définissant ce qui est et n’est pas autorisé dans le nouveau monde du défi, de la blockchain et de la crypto-monnaie. Cela donne sans doute plus de confiance et de capital d’investissement au fil du temps.

Mais, si comme Hoskinson, vous êtes sceptique quant aux prétendus avantages, il y a beaucoup à suggérer que ce n’est tout simplement pas vrai.

Il établit un parallèle entre les rapports d’activité suspecte (SAR) sur lesquels s’appuient actuellement les institutions et la réglementation SEC de la cryptographie.

Il note que les SAR sont d’abord identifiés presque exclusivement par les institutions elles-mêmes plutôt que par l’IRS.

« Cela signifie que 99% du temps, ce n’est pas l’IRS qui découvre quelque chose par lui-même, ou la SEC qui découvre quelque chose », a déclaré Hoskinson. « Cela leur est en fait signalé par un intermédiaire financier. »

Ainsi, la surveillance accrue de la crypto par la SEC signifie que les régulateurs ne savent rien de plus sur la crypto-monnaie, ils la surveillent simplement davantage. Cette surveillance de la SEC fait baisser les prix mais ne fait pas grand-chose pour prouver que la SEC fournit un cadre plus clair.

Cela ressemble à une plus grande police plus qu’autre chose. Assez juste, c’est ce que fait une commission, mais selon Hoskinson, l’intervention de la SEC ne sera pas positive.

Implications pour les prix ADA

Les commentaires de Hoskinson ont peu de corrélation avec les prix ADA dans ce cas. Il y a probablement peu de choses que les investisseurs et les commerçants peuvent tirer de ses remarques sur lesquelles ils peuvent directement capitaliser du point de vue des prix.

Mais cela suggère au moins que la direction de Cardano suit attentivement les changements réglementaires, tire ses propres conclusions et les publie.

En d’autres termes, Hoskinson tente de se démarquer, ainsi que son entreprise, en tant que leaders d’opinion en ce qui concerne les mesures réglementaires régissant le paysage de la cryptographie.

L’équipe Cardano a la réputation d’être une sorte d’assemblée de grands penseurs, même dans l’espace crypto. Ils semblent jouer le jeu au long cours dans un espace trop souvent défini par des projets tape-à-l’œil avec beaucoup moins de substance.

Cela fait de Cardano un investissement moins attrayant dans un certain sens. Mais cela signifie également que Cardano est susceptible de prendre des mesures intelligentes en tenant compte du futur paysage cryptographique imminent.

Que faire avec Cardano

Je reste fan de Cardano et de ce qu’ils construisent. La société est entrée dans la troisième de ses cinq phases, Goguen, avec l’avènement de la capacité de contrat intelligent.

Il y a probablement peu de choses à suggérer que l’ADA monte ou descend actuellement, mais je parierais là-dessus à long terme avec une grande confiance.

