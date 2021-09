Cardano Network lance une nouvelle vente aux enchères NFT de musique numérique

il y a 12 minutes | 2 minutes de lecture

Le réseau Cardano travaille sur un nouvel album de Paul Oakenfold.

NFT enregistre la sortie de Zombie Lobster via le réseau Cardano.

Le leader Billy Gibbons a sélectionné le Cardano pour partager son NFT.

Dans le monde tendance d’aujourd’hui, beaucoup d’entre eux sont entrés sur le marché des jetons non fongibles (NFT). Même des célébrités, des athlètes et de nombreux artistes musicaux sont également entrés dans le monde NFT. Selon les rapports, le fondateur de Cardano Charles Hoskinson et la plate-forme blockchain travaillent sur un nouvel album de musique de Paul Oakenfold. Paul Oakenfold est l’un des artistes les plus populaires dans le genre de la musique de danse électronique.

En conséquence, Paul Oakenfold est un trance populaire Digital Jockey (DJ) et producteur de disques britannique. Il a été nominé trois fois aux Grammy Awards et deux fois aux World Music Awards.

Plus encore, selon la sortie de lancement de Djenerates, l’album de Paul Oakenfold a collaboré avec Starship Universe du réseau Cardano. Lors du dernier sommet de Cardano, DJ Paul Oakenfold a mentionné qu’il sortira un disque NFT connu sous le nom de Zombie Lobster via le réseau Cardano.

De plus, selon le message publié par EDM, le fondateur de Cardano et co-fondateur d’Ethereum, Charles Hoskinson, travaille actuellement avec Oakenfield pour développer son nouvel album. Ainsi que des pochettes, des pistes et des notes de pochette sur le réseau de grand livre distribué de Cardano. Charles Hoskinson a souligné le lien pour la musique pour décrire son rôle dans la publication du nouvel album.

Désormais guitariste et chanteur principal du groupe de rock ZZ Top. Le leader Billy Gibbons a sélectionné la blockchain Cardano pour partager ses morceaux de musique récemment interprétés sous forme de jetons non fongibles (NFT). La vente aux enchères de ces jetons non fongibles (NFT) a eu lieu sur la plate-forme Terra Virtual pour les objets de collection virtuels au cours du week-end. Les offres peuvent être faites en devise, à la fin de l’enchère, les enchérisseurs devaient payer soit en monnaie fiduciaire, soit dans l’actif crypto natif de Cardano, ADA.