Cardano obtient l’approbation de son inscription sur les échanges cryptographiques au Japon ⋆ Crypto new media

Les investisseurs en crypto au Japon peuvent s’attendre à acheter et vendre Cardano, car le cinquième plus grand actif crypto obtient le feu vert pour être coté sur les bourses opérant dans le pays.

Sébastien Guillemot, l’ancien dirigeant de l’entité fondatrice de Cardano, EMURGO, a déclaré qu’obtenir l’approbation réglementaire de l’ADA n’était pas une tâche facile en raison des règles «strictes» du Japon concernant la cotation des crypto-monnaies sur les bourses du pays.

« Cardano a enfin été cotée au Japon ! ADA.

Le Japon a des règles extrêmement strictes pour les listes d’échange de crypto.

Seul un petit nombre de jetons peut être répertorié au Japon, et ADA figure désormais sur cette liste ! »

EMUGO confirme la nouvelle et dit que l’échange crypto japonais Bitpoint prendra bientôt en charge le trading d’ADA.

« En tant qu’entreprise d’origine japonaise, EMURGO travaille avec les bourses japonaises depuis un certain temps et nous sommes heureux que ADA [will be listed soon] sur son tout premier échange japonais, Bitpoint.

Selon Bitpoint, le traitement d’ADA est prévu pour la fin du mois. L’échange crypto dit qu’il fera une annonce séparée après avoir décidé de la date exacte.

En juillet, . a annoncé que le Japon cherchait à augmenter ses effectifs pour superviser la réglementation des actifs numériques. . a déclaré qu’une source anonyme a dévoilé que le ministère des Finances envisageait de renforcer son personnel et que l’Agence japonaise des services financiers avait créé une nouvelle section pour aider à réglementer les crypto-monnaies.

Image en vedette : Shutterstock/KDdesignphoto

