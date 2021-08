Cardano parmi les actifs cryptographiques les plus populaires à Singapour, selon l’étude Gemini ⋆ Crypto new media

Une étude menée par l’échange de crypto-monnaie et le dépositaire Gemini indique que Cardano est l’un des actifs cryptographiques les plus populaires de la ville-État de Singapour, en Asie du Sud-Est.

Dans un rapport intitulé « L’état de la crypto à Singapour 2021 », Gemini a interrogé 4 348 adultes singapouriens, âgés de 18 à 65 ans, dans différentes tranches de revenus.

Selon le rapport, 67% des personnes interrogées possèdent des crypto-monnaies.

L’étude montre qu’Ethereum (ETH) est l’actif cryptographique le plus détenu dans la cité-État, suivi par Bitcoin (BTC), Cardano (ADA) et le jeton d’échange Binance Binance Coin (BNB).

«Sur les 2 862 détenteurs de crypto, 2 236 d’entre eux détiennent actuellement l’ETH. BTC est la deuxième crypto-monnaie la plus populaire, avec 1 975 des détenteurs de crypto qui la conservent.

Viennent en troisième et quatrième position ADA et BNB, détenues respectivement par 1 141 et 893 investisseurs. »

Stablecoin Tether (USDT) et XRP sont à égalité au cinquième rang. La blockchain interopérable Polkadot arrive au numéro six, suivie du réseau Oracle décentralisé Chainlink (LINK).

Source : Gémeaux

Le rapport met également en lumière les principales raisons empêchant les détenteurs de non-crypto d’entrer sur le marché.

« 68,8 % des non-détenteurs de crypto citent le manque de connaissances et de compréhension comme principale raison. D’autres raisons incluent la volatilité du marché, l’actif étant trop risqué et le manque de surveillance réglementaire. »

Les investisseurs potentiels en cryptographie disent que certaines conditions les inciteraient à sauter dans le train des actifs numériques.

« Un total de 76,2% des investisseurs potentiels ont suggéré qu’un bon prix pour entrer sur le marché les inciterait à investir. Une meilleure protection des investisseurs est la deuxième raison qui peut pousser les non détenteurs de crypto à commencer à investir. Parmi les autres raisons, citons les promotions attrayantes des échanges de crypto-monnaie, l’agriculture à taux d’intérêt plus élevé, la famille et les amis, et la nouvelle liste de jetons.

Source : Gémeaux

