Cardano peut affronter Bitcoin et Ethereum à long terme Crypto new media

L’idée originale de Charles Hoskinson, qui a déjà été crédité du co-fondateur d’Ethereum, a un potentiel prometteur contrairement aux derniers événements dans le monde de la cryptographie. Cardano a été officiellement lancé en septembre 2017, et en seulement trois ans, ADA a atteint la cinquième position derrière les pièces Bitcoin, Ethereum, Tether et Binance. Il domine actuellement le XRP avec une capitalisation boursière de plus de 35%. Tous ces facteurs soulignent la possibilité que Cardano devienne réellement la plus grande crypto-monnaie du marché en termes de capitalisation boursière.

La capitalisation boursière la plus élevée d’ADA atteignait près de 78 milliards de dollars le 16 mai, alors qu’elle s’approchait de 2,5 dollars. Alors que la course haussière est terminée par rapport aux sommets de mai, la majorité de la crypto se négocie toujours dans une fourchette haussière par rapport à la croissance de leur valorisation au cours des trois dernières années. L’ADA est passée du creux de 0,00351 $ à plus de 1,38 $ au 6 août 2021. Il s’agit d’une augmentation substantielle de plus de 3831% en trois ans, augmentant l’argent de l’investisseur initial de plus de 35 fois.

Analyse des prix de Cardano

Vu dans une perspective à long terme depuis que son trading est devenu en ligne sur le réseau Binance, nous pouvons voir une augmentation substantielle avec la force de son action sur les prix. Il n’y a aucun signe de faiblesse. En fait, on peut voir l’ADA se consolider entre les niveaux de 1,20 $ et 1,40 $. Du point de vue de l’action des prix, nous pouvons assister à la formation de plusieurs mèches chaque mois à partir du bas ; ceux-ci indiquent que la négativité est considérée comme une opportunité d’acheter plus par les commerçants. En négligeant les mèches, on peut s’attendre à un rallye.

L’aspect critique d’ADA à prendre en compte est son rendement par rapport à l’ETH et au BTC. Les rendements de 40x peuvent et devraient passer à plus de 200x en quelques années. Ainsi, il n’y a pas de faiblesse d’un point de vue fondamental, et nous pouvons nous attendre à ce que l’ADA franchisse 10 $ au cours des trois à cinq prochaines années. Avec de plus en plus d’inclination vers la technologie crypto et blockchain, étant capable de résoudre des problèmes furtifs, c’est le bon moment pour acquérir plus sans perturber d’autres sources d’économies.

On peut voir l’ADA augmenter régulièrement avec un mélange de bougies rouges et vertes sur une période d’une journée, indiquant un trading cohérent. C’est essentiel pour réduire le risque d’une vente massive, comme on l’a vu en mai 2021. Pour l’instant, les mèches inférieures sont un signe d’achat au plus bas, mais pour une course haussière complète, nous avons besoin d’ADA pour traverser la résistance immédiate et 100 DMA qui coïncident autour de 1,45 $.

Étant donné que ADA a trouvé un support proche du 200 DMA, nous pouvons prendre cette ligne comme zone de support pour en ajouter davantage en cas de repli. La route vers les deux chiffres ne se fera pas en ligne droite, mais parmi toutes les autres crypto-monnaies, ADA a la plus forte probabilité de devenir un leader.

Le RSI sur les graphiques quotidiens est exceptionnellement haussier, bien que la même chose ne puisse pas être répétée à partir de son action sur les prix et de son indicateur MACD, car les deux sont assez lents. L’essentiel est l’action des prix et les volumes d’achat, ce qui peut déclencher un achat important dans ADA.

Les graphiques d’une heure indiquent une immense positivité avec ADA en respectant sa ligne de tendance positive. Sur les niveaux de support, ADA obtient un support swing des derniers niveaux bas, ce qui signifie une force considérable dans son action sur les prix. Dans le même temps, nous assistons à une certaine résistance à des niveaux de 1,39 $. Tous ces éléments indiquent une cassure ou une consolidation à venir.

Sur la base de notre prévision de prix ADA, une panne après un tel élan positif est hautement improbable mais ne peut être exclue. Par conséquent, les traders devraient prendre un stop loss d’environ 1,25 $ et attendre que les niveaux inférieurs s’établissent en moyenne.