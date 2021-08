Cardano peut vous rendre riche si vous en profitez

“Papa, j’ai acheté de la crypto aujourd’hui.” C’était mon fils de 19 ans le 22 juin. Au moment où il a acheté Dogecoin (CCC :DOGE-USD) et il demandait s’il devait aussi acheter Cardano (CCC :ADA-USD). À cette heure hier, il avait doublé son argent. Avant cela, il n’avait jamais investi dans des actions. Il est col bleu de part en part et passe son temps à construire des camions de course. Pourtant, là, il élargit ses horizons et est à la pointe de la fintech.

Source : RuskaDesign / Shutterstock.com

Ce paragraphe d’introduction n’est pas pour se vanter de son sens aigu de l’investissement. C’est pour aider les cryptosceptiques à se débarrasser de leurs notions. L’opportunité est si grande qu’elle a attiré l’attention d’un adolescent non investisseur. Il était assez intelligent pour le reconnaître et assez courageux pour se lancer. Le jeu se prépare pour lui avec une vie d’opportunités. Étonnamment, il est venu me voir le 20 juillet pour recharger. C’était un autre point de ralliement de 120%.

Finalement, le monde entier devrait effectuer exclusivement des transactions par voie électronique. Ceux qui le font maintenant choisissent de commencer tôt. Le commerce et l’investissement dans des pièces cryptographiques permettent désormais d’éviter le choc éventuel. Bitcoin (CCC :BTC-USD) est le premier moteur et présente toujours des avantages. Les trois prochains pour moi sont Ethereum (CCC :ETH-USD), Cardano et Doge.

Achetez le Next Dip à Cardano

Moi aussi, j’ai acheté le creux crypto le 22 juin. Lors de ce rallye massif, j’ai encaissé les transactions. Je ne résiste jamais à réserver un double en si peu de temps. Mon intention est de rincer et de répéter à la prochaine occasion. Je suis convaincu que je ne réussirai pas parfaitement le timing. Je suis également sûr que j’ai bien fait sur ce stent. Passer à côté d’un avantage me convient si cela se produit.

Quand quelque chose est si nouveau, je suppose que je vais faire des erreurs. Par conséquent, je négocie avec de petites quantités pour apprendre à la volée. La plupart des investisseurs ne savent tout simplement pas par où commencer. Même le simple fait de créer un compte peut être intimidant. Heureusement, la concurrence dans ce domaine s’est accrue et les plateformes sont d’humeur courtoise.

Une fois la configuration initiale terminée, tout le reste est très intuitif. Il m’a fallu des années pour me sentir confiant dans le trading d’actions. Je prévois qu’il me faudra des années pour y arriver avec la crypto aussi. Pendant ce temps, les bénéfices à Cardano sont suffisamment réels pour rendre le voyage amusant.

Cardano est là pour rester

L’ADA et d’autres pièces cryptographiques servent un objectif légitime. Tout comme l’or, ils stockent et accroissent la richesse. Ce ne sont pas des devises à moins que vous ne choisissiez de les créer. Et à cette fin, Cardano permet une transaction plus facile qu’avec de l’or réel. Je n’ai pas besoin de trouver un revendeur, et je n’ai pas à convertir l’argent liquide en fonds électroniques. Je peux liquider et payer avec mes fonds en devise au point de vente en quelques secondes.

Si vous ne le voyez toujours pas, que diriez-vous de regarder l’angle de la performance. Le retour sur investissement pour ceux qui ont bravé la crypto il y a dix ans est énorme. Rien d’autre ne se rapproche de la performance des investisseurs dans Bitcoin en 10 ans. Les gros titres à court terme comme Doge le prouvent à nouveau.

Mais la rapidité avec laquelle ils le font ajoute au scepticisme des investisseurs. Les victoires peuvent être si rapides qu’elles semblent trop belles pour être vraies. Il n’y a qu’une seule façon de le savoir, c’est de l’essayer. Une fois que l’argent a atteint ma banque, peu importe que la pièce soit vraie ou fausse. Les bénéfices ultimes sont très certainement réels. Les investisseurs doivent se sentir bien à l’idée de réussir dans ces entreprises.

La crypto se déplace rapidement mais pas trop vite

Source : Graphiques par TradingView

Chasser les rallyes en fuite est rarement une bonne idée. Dans ce cas, acheter des trempettes était facile et je le répéterai. La preuve est dans le pudding, non ? J’ai écrit sur des opportunités similaires en mai. Ces configurations ont rapporté 70% de bénéfices pour ceux qui ont osé jouer. À l’époque, j’avais également mis en garde contre la volatilité. Oui, vous avez toujours besoin d’un casque et de Dramamine, mais cela en vaut la peine. Cardano va vite, donc je prévois qu’il y aura plus d’opportunités. Je suis à l’affût et avec mes alertes prêtes.

Idéalement, les investisseurs devraient construire une position à long terme dans la cryptographie. Mais c’est aussi amusant et important d’en échanger une partie sur de grandes girations. La correction de 30 % de juin était une opportunité en or et elle a mis en évidence des niveaux importants.

Les points d’entrée intelligents ADA-USD sont inférieurs à 1,60 $. À la hausse, la cassure s’est accélérée une fois qu’elle a franchi 1,50 $ par pièce le 9 août. C’était également un niveau problématique à partir de début juillet. Il serait logique qu’il y ait des acheteurs qui se cachent s’il revisite ce décolleté en descendant.

La patience est la clé du succès, et il n’y a pas de spots parfaits. Mais pour éviter des erreurs potentielles évidentes, je ne poursuis pas Cardano à 2,40 $. C’est probablement demander du drame. C’était une zone défaillante à la mi-mai, et jusqu’à ce que les taureaux l’éliminent, je suppose que cela se répète. L’horizon de la cryptographie est très long, il n’y a donc pas de précipitation à sauter bon gré mal gré.

A la date de publication, Nicolas Chahine n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Nicolas Chahine est le directeur général de SellSpreads.com.