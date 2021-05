Cardano pourrait bientôt refroidir, mais l’affaire Bull à long terme demeure

Après son retrait lors du «crash flash» crypto du mois dernier, Cardano (CCC:ADA-USD) a rebondi de manière considérable. Ceci est conforme aux performances récentes d’autres altcoins ou crypto-monnaies en dehors de Bitcoin (CCC:BTC-USD).

Source: Shutterstock

Au lieu de se déplacer en tandem avec lui, des altcoins comme Cardano, Ethereum (CCC:ETH-USD) et Dogecoin (CCC:DOGE-USD) ont surperformé BTC ces derniers temps. Craignant de rater les fortunes créées en un clin d’œil avec ces cryptos alternatifs, on comprend comment cette tendance s’est développée.

Cela peut-il continuer? Nous pouvons voir une brève correction, étant donné la surchauffe des choses ces derniers jours de bourse. Cependant, il est trop tôt pour dire s’il s’agit d’une tendance de courte durée ou si elle peut durer plusieurs mois de plus.

Pourtant, alors que le court terme est un peu incertain, le cas haussier à long terme de Cardano est valable. Voici pourquoi.

Cardano et le Mad Dash en Altcoins

Jusqu’à récemment, les altcoins s’échangeaient dans la même direction que la référence du marché cryptographique, Bitcoin. Ils ont peut-être vu des mouvements plus démesurés par rapport à lui. Mais, s’il augmentait, d’autres pièces de monnaie augmentaient. Et, si elle tombait, d’autres pièces de monnaie sont tombées.

Depuis le crash flash, cependant, cela a changé. Certes, la plus grande crypto par capitalisation boursière s’est partiellement remise de ses récents creux. Cependant, Bitcoin n’a pas réussi à atteindre son maximum au-dessus de 64 000 $, qui a été fixé le 14 avril. Pendant ce temps, des noms comme Cardano ont non seulement rebondi, mais ont même atteint de nouveaux sommets. Nous l’avons vu jouer aussi avec Ethereum, et même à l’extrême avec la «pièce de monnaie» préférée de tout le monde, DOGE.

Encore une fois, cette manie spéculative pourrait facilement s’éteindre. Ou, cela pourrait durer beaucoup plus longtemps que prévu. Avec les médias inondés de nouvelles d’altcoins bondissant plus haut – en particulier Dogecoin – les spéculateurs tentent de saisir leur part du gâteau. Mais, semblable à la bulle éphémère des «stocks memes» en février, cela pourrait entraîner une correction importante après les rebondissements épiques.

En tant que tel, chasser Cardano aujourd’hui n’est peut-être pas un geste rentable. Cependant, spéculer sur ses mouvements de prix à court terme n’est qu’une façon de jouer. Une manière moins hasardeuse peut être de la traiter comme un pari à long terme sur l’adoption massive pour les transactions blockchain.

ADA-USD et son catalyseur d’utilité

La spéculation est uniquement dans le siège du conducteur lorsqu’il s’agit de noms comme Dogecoin. Cependant, Cardano a un facteur secondaire qui l’aide à court terme. Et mieux encore, ce facteur secondaire peut être ce qui lui donne plus de piste dans les années à venir.

C’est similaire à la situation avec Ethereum. L’intérêt sur cette pièce – qui, à partir de la fin avril, s’est effondré en raison de la spéculation et de l’appréciation accrue de son utilité – pourrait se calmer maintenant. Mais, comme son utilisation dans les applications de financement décentralisé (DeFi) continue de croître, son prix pourrait également continuer à augmenter.

Maintenant, ce n’est pas une comparaison exacte. Je n’irai pas jusqu’à dire que Cardano est le prochain ETH. Les choses en sont encore à leurs débuts avec cet altcoin. Cependant, avec les mises à niveau de protocole à venir, attendez-vous à ce qu’il soit plus largement utilisé dans DeFi. Entre autres choses, ces mises à niveau permettront des contrats intelligents sur la blockchain Cardano.

Et ce n’est que le début. Le fondateur de la pièce, Charles Hoskinson, a “tracé la feuille de route pour le développement de sa blockchain jusqu’en 2025” selon Yahoo! La finance. Ça va prendre du temps. Mais – à mesure que cela se déroule et que cette crypto devient similaire à Ethereum dans l’utilisation répandue de DeFi et de la blockchain – la patience peut être payante.

Conclusion: Concentrez-vous sur le long terme avec Cardano

Les améliorations continues de la blockchain de cette pièce aideront à proliférer son utilisation. À son tour, cela aidera à mettre plus de points dans le prix de l’ADA-USD. Cependant, attendez-vous à ce que cela se produise au fil des années. Cette notion peut décourager les investisseurs à la recherche d’une opportunité «d’argent rapide». Pour ce type de commerce, vous feriez peut-être mieux de chasser la saveur du mois que l’altcoin fait de nouveaux sommets en matière de spéculation.

Si vous voulez un jeu crypto à long terme, cependant – quelque chose avec de la substance et une affaire de taureau convaincante – pensez à Cardano. Vous voudrez peut-être attendre que les choses se calment davantage avant d’acheter aujourd’hui. Mais considérez-le comme une solide opportunité à long terme en cas de recul majeur.

A la date de publication, Thomas Niel détenait des positions longues sur Bitcoin et Ethereum. Il ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune autre position sur les titres mentionnés dans cet article.

Thomas Niel, contributeur d’InvestorPlace.com, écrit des analyses d’actions uniques pour des publications Web depuis 2016.