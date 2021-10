Cardano pourrait être l’avenir de la finance

Il semble qu’une nouvelle plate-forme de crypto-monnaie ou de blockchain qui, selon les fans, va « secouer le marché » apparaît chaque année environ. Et non, les crypto-monnaies n’ont pas encore supprimé les monnaies fiduciaires. Mais ce développement futuriste pourrait encore se produire… avec suffisamment de soutien.

Source : Stanslavs / Shutterstock

Cela étant dit, les nouvelles plates-formes cryptographiques et les types de blockchain font évoluer l’industrie dans des directions nouvelles et passionnantes. Et Cardano (CCC :ADA-USD) est à la pointe de cette évolution.

Aujourd’hui, décomposons Cardano et comparons directement sa valeur au dollar américain.

Qu’est-ce que Cardano ?

La crypto-monnaie pourrait en effet être la voie de l’avenir. Plus de gens investissent dans la crypto que jamais auparavant, et plus de 73% des Américains s’attendent à ce que la crypto remplace finalement le dollar. Dans cet esprit, il est important de comprendre comment Cardano se compare aux autres crypto-monnaies du marché.

Cardano est relativement nouveau – et n’est pas en soi une crypto-monnaie. Au lieu de cela, il s’agit d’une nouvelle plate-forme blockchain de troisième génération qui offre une alternative efficace au réseau standard de preuve de travail (PoW) utilisé par Ethereum et des pièces similaires.

Au lieu de la preuve de travail, Cardano utilise une plate-forme de preuve de participation (PoS) plus décentralisée. En conséquence, Cardano a amélioré l’évolutivité et la durabilité par rapport à de nombreuses autres plates-formes de crypto-monnaie, y compris son principal concurrent, Ethereum (CCC :ETH-USD).

Pourquoi est-ce important ?

Eh bien, les systèmes de preuve d’enjeu minimisent l’énergie nécessaire pour faciliter un système de blockchain. En prime, limiter le nombre d’appareils pouvant vérifier une transaction peut empêcher la capitalisation boursière observée avec Bitcoin (CCC :BTC-USD) et les fermes BTC chinoises ou les collectifs de machines.

La principale crypto-monnaie de Cardano s’appelle ADA. Comme Bitcoin, ADA n’a qu’un stock limité de pièces (bien qu’il soit beaucoup plus élevé que la limite de Bitcoin de 21 millions de BTC). La limite d’ADA est de 45 milliards de pièces. Au moment d’écrire ces lignes, il y a plus de 32 milliards d’ADA en circulation. En théorie, cela permettra d’éviter l’inflation jusqu’à un montant maximal.

Avantages de Cardano

La plate-forme blockchain de preuve de participation de Cardano et sa devise ADA attirent beaucoup d’attention en raison de plusieurs avantages clés que les concurrents doivent maintenant essayer d’égaler. D’une part, Cardano est économe en énergie. Cela contraste fortement avec d’autres pièces cryptographiques moins écologiques comme Bitcoin et Ethereum. Cardano n’utilise qu’environ 6 GW heures d’énergie par an, tandis que Bitcoin consomme plus de 100 TW heures d’énergie par an.

De plus, Cardano est capable de gérer un grand nombre de transactions. Contrairement aux autres plates-formes de crypto-monnaie, Cardano a une excellente évolutivité. Grâce à des tests, il a jusqu’à présent traité 257 transactions par seconde. En théorie, il pourrait éventuellement atteindre 1 million de transactions par seconde, en attendant une mise à niveau vers la plate-forme blockchain appelée Hydra.

Cardano peut également convenir à un large éventail d’utilisations, telles que le stockage de dossiers inviolables pour les étudiants, l’authentification des commandes pharmaceutiques et le suivi des dossiers personnels pour les mesures financières importantes des consommateurs, comme la solvabilité. Les startups Blockchain comme celle-ci se développent grâce à des investissements récents, il peut donc être judicieux de parier sur la polyvalence éventuelle de Cardano.

Cela dit, tous les échanges cryptographiques ne proposent actuellement pas Cardano ou ADA. Le temps nous dira si cette plate-forme blockchain est adoptée aussi facilement que ses prédécesseurs.

Cardano ADA à USD

Au moment d’écrire ces lignes, un seul jeton numérique ADA vaut 2,15 USD. Il s’agit d’une augmentation significative par rapport à la façon dont ADA a commencé en septembre 2017, alors qu’il n’était que de 0,025 $ (c’est-à-dire moins de 3 cents).

Cardano a connu un autre pic de croissance en août 2021, atteignant un niveau record de 3,0992 $. Il a depuis chuté à sa valeur actuelle, mais on ne peut nier le potentiel de croissance de cette plate-forme cryptographique. Cela signifie-t-il que Cardano est un achat criard ? Cela pourrait être, selon vos objectifs.

Conclusion

En fin de compte, il reste à voir si Cardano deviendra le prochain standard pour la construction de consensus blockchain ou si le modèle original de Bitcoin reste roi. Comme toutes les crypto-monnaies, il faut investir de manière responsable lorsque l’on travaille sur ce marché volatil. Néanmoins, le nouveau modèle de preuve de participation de Cardano fera certainement ce qu’il a promis et bouleversera le marché de la cryptographie – pour le mieux, espérons-le.

A la date de publication, Kiara Taylor n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.