Cardano pourrait se préparer à un rallye de 800% selon cet analyste

Prédire les rallyes d’une crypto-monnaie est une tâche que peu de gens réalisent avec précision, en raison de la nature même de l’actif. Au moins ceux qui ne sont pas des pièces stables. Cette fois, nous citerons l’analyste Michaël van de Poppe, qui dit que Cardano (ADA) pourrait être proche d’un grand rallye cette année, s’il maintient les niveaux de support suivants. Cardano est-il vraiment proche d’un rallye ?

Pourquoi Cardano pourrait-il être proche d’un rallye ?

Van de Poppe trace un chemin qui montre que Cardano se consolide contre Bitcoin pendant environ un mois avant qu’un renversement potentiel ne commence.

Michaël van de Poppe affirme que Cardano est dans une tendance baissière contre Bitcoin depuis fin juin. La région de 1,33 $ se distingue comme le premier niveau de support et un deuxième niveau de support crucial à environ 1,16 $.

Plus précisément, van de Poppe a déclaré: “C’est en train de se consolider, ou de reculer, très bien ici.” C’était l’un des plus grands coureurs de 2021, surtout celui avec le plus d’enthousiasme. Pour que Cardano forme un fond solide, van de Poppe dit qu’il doit dépasser les 3 500 satoshis. » Au moment de la déclaration, cela équivalait à 1,45 $ US.

A quoi peut-on s’attendre ?

Cela pourrait déclencher un autre mouvement à la hausse. Si cela se produit et qu’une course haussière de la crypto-monnaie à l’échelle du marché commence, voyez Cardano augmenter jusqu’à 800% de sa valeur en dollars. “Si nous allons toucher le fond autour de 2800 satoshis, nous pouvons voir 170% et dépasser généralement 190% sur la paire Bitcoin.”

De même, l’expert s’attend à ce que la valeur du Bitcoin par rapport au dollar américain se développe bien. “Si nous entrons dans cette région, cela entraînera probablement un mouvement de 400% à 800% de la valeur du dollar américain, d’autant plus que le marché se réchauffera à nouveau”, a-t-il déclaré.

Au moment d’écrire ces lignes, Cardano (ADA) vaut 1,37 $, selon CoinMarketCap. Cela représente une augmentation de 4,18 % au cours des dernières 24 heures. Le classement actuel de CoinMarketCap est n ° 5, avec une capitalisation boursière de 43 840 763 411 $. Il a une offre en circulation de 32 065 761 015 ADA et une offre maximale de 45 000 000 000 ADA.

