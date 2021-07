Cardano pourrait se préparer pour un rallye à 800%, déclare Michaël van de Poppe, analyste en cryptographie

Un analyste crypto populaire dit que Cardano (ADA) pourrait assister à un autre rallye majeur cette année si deux niveaux de support cruciaux se maintiennent.

Dans une nouvelle session de stratégie, Michaël van de Poppe a déclaré que Cardano était dans une tendance baissière contre Bitcoin depuis fin juin.

Il met en évidence la région de 1,33 $ comme premier niveau de support et un deuxième niveau de support crucial à environ 1,16 $.

“[Cardano] se consolide, ou se retrace, bien ici. C’était l’un des plus grands coureurs de 2021, en particulier celui avec le plus de battage médiatique. »

Pour que Cardano forme un fond solide, van de Poppe dit qu’il doit dépasser le niveau de 3500 satoshi, qui est d’environ 1,45 $ au moment de la publication. Cela pourrait inciter un autre mouvement à la hausse.

Si cela se produit et qu’une course haussière crypto à l’échelle du marché commence, il voit Cardano augmenter de 800% de sa valeur en dollars.

“Si nous allons faire un fond autour de 2800 satoshis [about $1.16], nous pouvons voir un commerce de 170% et généralement dépasser 190% sur la paire Bitcoin.

Je m’attends également à ce que la valeur du Bitcoin par rapport au dollar américain se porte bien. Donc, si nous entrons dans cette région, cela entraînera probablement une variation de 400 % à 800 % de la valeur du dollar américain, d’autant plus que le marché va se réchauffer à nouveau. »

Van de Poppe trace un chemin qui montre que Cardano se consolide pendant environ un mois avant qu’un renversement potentiel ne commence.

