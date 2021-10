Cardano, Prédiction de prix Solana: 12 octobre 2021

Cardano détient à 2,1 $ après avoir perdu de la vitesse lors de la dernière approche à 2,5 $. Solana peut chuter à 120 $ si le support de confluence créé par le 100 SMA et le niveau de Fibonacci à 50 % se brise.

Bitcoin a gagné plus de terrain lundi pour s’échanger brièvement au-dessus de 57 000 $. La crypto-monnaie phare vise à atteindre le sommet historique de 64 000 $ dans les prochains jours pendant des semaines. Cependant, les taureaux doivent être suffisamment diligents pour faire face à la pression de vente croissante en établissant un support solide au-dessus de 56 000 $.

D’un autre côté, Shiba Inu continue de se redresser après la pompe et le vidage de la semaine dernière qui avaient vu le prix augmenter à 0,000035 $ puis redescendre à 0,00002 $. Au moment de la rédaction, SHIB est le seul actif cryptographique affichant des gains à deux chiffres de 12% au milieu de l’agressivité de la ShibArmy sur Twitter.

Cardano : –

Cardano n’a pas été en mesure de gagner du terrain au milieu de la vague haussière en cours comme ses pairs. Le jeton des contrats intelligents n’a pas dépassé l’obstacle mineur à 2,4 $, laissant la barrière suivante à 2,5 $ non testée.

La ligne de tendance descendante a également contribué à la pression des frais généraux, entraînant des pertes à 2,1 $. Au moment de la rédaction de cet article, ADA vacille à 2,11 $ alors que les taureaux se battent pour maintenir le prix à flot et éviter une baisse à 2 $.

Notez que les vendeurs ont le dessus, soutenus par les signaux baissiers du MACD et du RSI. Comme le premier a franchi la ligne moyenne, les chances favoriseront les ours. De plus, le RSI montre que les ours deviennent plus agressifs et pourraient réussir à pousser Cardano à 2 $.

À la baisse, la zone de demande autour du 200 SMA soutiendra les taureaux cherchant refuge si la pression aérienne devait exploser.

Graphique ADA/USD sur 12 heures

Graphique des prix ADA/USD par Tradingview

Solana : –

La récupération de Solana à partir de 115 $ (plus bas de septembre) n’a pas été accompagnée d’une juste part de luttes. Néanmoins, le jeton concurrentiel des contrats intelligents a atteint 180 $ avant le début de la correction en cours.

Les zones de support plus élevées n’ont pas été faciles à trouver, les taureaux étant contraints de céder à la pression aérienne croissante.

Pendant ce temps, Solana se négocie autour de 144,5 $ à l’écriture tout en étant soutenu par une confluence créée par le 100 SMA et le niveau 50% de Fibonacci. Si cette congestion d’acheteurs cède, SOL pourrait chuter à 120 $, où il deviendra plus attrayant pour les investisseurs.

Graphique SOL/USD 12 heures

Tableau des prix SOL/USD par Tradingview

Sachez que tous les indicateurs techniques intraday sur le graphique de 12 heures sont baissiers. En d’autres termes, le moindre chemin de résistance est à la baisse et pourrait rester inchangé à court terme.

