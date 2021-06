Cardano: Préparez-vous à ce que l’ADA se réchauffe à l’approche de l’été

le Cardano (CCC:ADA-USD) les mises à niveau imminentes de l’équipe pourraient conduire à une plus grande adoption de l’ADA d’ici la fin de l’été et au-delà.

Source: Shutterstock

Nous avons déjà exprimé notre opinion que Cardano est l’une des meilleures «pièces vertes» dans l’actualité ces derniers temps.

Si vous avez manqué cet article, nous avons complété l’éco-convivialité de Cardano par rapport Bitcoin (CCC:BTC-USD) et Ethereum (CCC:ETH-USD) protocoles d’extraction à forte intensité de ressources. Et la blockchain d’ADA n’est pas seulement un peu plus efficace …

C’est quatre millions de fois plus économe en énergie.

Et maintenant que les contrats intelligents de Cardano sont enfin en vue – l’équipe a prévu un déploiement en septembre pour le public – nos perspectives optimistes sur la durabilité future de Cardano se sont renforcées.

Cardano a désespérément besoin de contrats intelligents

Cardano cherche à rejoindre les rangs fonctionnels d’Ethereum et d’autres concurrents avec sa mise en œuvre prévue de contrats intelligents.

Les contrats intelligents, si vous vous posiez la question, sont la différence la plus significative entre BTC et ETH. Sans eux, Bitcoin ne peut être utilisé que comme monnaie. Avec eux, Ethereum est capable d’être utilisé pour créer des applications décentralisées.

Ces «dApps» alimentent les jeux, les échanges décentralisés et d’autres applications innovantes qui ont conduit à la popularité d’Ethereum. Essentiellement, un contrat intelligent est un morceau de code ou programme immuable qui agit comme intermédiaire entre deux ou plusieurs parties au cours d’une transaction.

Les tiers humains dans des environnements non blockchain peuvent être malveillants ou cupides. Ils peuvent dire qu’ils prendront X et rendront Y, mais il n’y a pas de système infaillible en place qui les empêcherait de revenir sur leur parole.

Les transactions blockchain – qui ne sont pas toujours de nature monétaire – peuvent être sécurisées et fiables grâce à l’existence de contrats intelligents.

En effet, le code de contrat intelligent ne change jamais. En fait, les contrats intelligents existent sur une blockchain aux côtés de toutes les autres données de transaction, ce qui signifie que même les développeurs ne peuvent pas modifier ces contrats quelque part. Cela garantit un code transparent, rapide et vérifiable publiquement.

Plus Cardano pourra déployer rapidement sa fonctionnalité de contrat intelligent auprès du grand public, mieux ce sera. En effet, Ethereum s’efforce simultanément de résoudre ses problèmes d’évolutivité réseau.

Plus Ethereum prend du temps pour évoluer efficacement, meilleure est la capacité de Cardano à combler le vide cryptographique «évolutif et efficace» qu’Ethereum voudrait prétendre n’existe pas.

Et Cardano n’est pas loin derrière. En tant que crypto n ° 4 à ce jour, Cardano semble être le meilleur contre Ethereum. La seule pièce de monnaie entre Cardano et Ethereum est une pièce stable.

Les pièces stables, de par leur conception, ne changent pas de valeur et ne sont pas en concurrence avec l’ETH ou l’ADA.

Ethereum et Cardano sont actuellement les blockchains fournissant des services publics au sommet de la chaîne alimentaire.

Cependant, Ethereum a actuellement une avance décente sur Cardano avec plus de cinq fois la capitalisation boursière – environ 30 milliards contre 55 milliards.

Plan de déploiement des contrats intelligents de Cardano

Si vous attendiez un bon moment pour charger la pièce ADA de Cardano, ce moment est probablement proche.

Cependant, chaque étape du processus de déploiement progressif des contrats intelligents durera de quelques semaines à un mois environ. Cela signifie que vous avez un peu de temps pour accumuler l’ADA avant que le battage médiatique ne se produise plus tard cette saison.

Mais gardez à l’esprit que, compte tenu de l’état actuel du marché, il y aura des fluctuations de prix sur le chemin de la sortie publique du réseau de test Alonzo.

L’une des plus grandes préoccupations concernant Cardano à ce jour a été son manque de contrats intelligents.

Apparemment, leur processus méthodique et intensif en recherche vient de prendre beaucoup de temps à se concrétiser.

La fonctionnalité de blockchain en développement depuis le lancement de Cardano en 2017 semble enfin être terminée dans quelques mois.

Et, comme il est venu après Ethereum, Cardano bénéficie de la prévoyance de séparer sa blockchain en deux couches – une couche de comptabilité et une couche de calcul. La couche comptable gère le mouvement de la valeur à travers le réseau et les autres traitent des applications décentralisées.

Une partie de la raison pour laquelle le réseau d’Ethereum est si embourbé actuellement est qu’il essaie d’utiliser une seule couche pour tout gérer sur le réseau.

Les «solutions de mise à l’échelle de la couche 2» d’Ethereum dont vous avez peut-être entendu parler sont des tentatives stratégiques de chaînes de blocs tierces pour gérer les transactions «hors chaîne» sur un réseau distinct d’Ethereum.

Mais, maintenant qu’un calendrier raisonnablement concret est en place, nous nous attendons à ce que les nouvelles de Cardano commencent à faire boule de neige à l’approche de la date de lancement public.

La fonctionnalité de contrat intelligent n’est que la cerise sur le gâteau

Outre Ethereum, il existe d’autres blockchains qui offrent aux développeurs la possibilité de créer des contrats intelligents. Cardano n’est pas spécial à cet égard.

Là où le projet Cardano a une longueur d’avance sur d’autres blockchains intelligentes activées par contrat en plus d’Ethereum, c’est dans son développement soutenu par la recherche et sa liste croissante d’applications du monde réel.

En plus des avantages ci-dessous, Cardano prévoit également de publier un système pour connecter la blockchain Ethereum à la sienne. Cela rendrait les deux chaînes interopérables, ce qui permettrait d’envoyer des jetons dans les deux sens. Ce qui, par conséquent, soulagerait toute douleur potentielle de migration qui pourrait empêcher quelqu’un de quitter Ethereum.

Mais, plus important que la connectivité inter-chaînes…

Développement axé sur la recherche: L’algorithme de consensus de Cardano, surnommé Ouroboros, a été le premier algorithme prouvé sécurisé évalué par des pairs. La longue liste de documents de recherche de Cardano se trouve dans leur documentation, et est naturellement trop longue à couvrir dans un seul article. Qu’est-ce qui est encore plus impressionnant? IOHK, la société qui «construit des crypto-monnaies et des chaînes de blocs pour les établissements universitaires, les entreprises et les entités gouvernementales», est également responsable du développement de Cardano. Et IOHK a 103 articles de recherche disponibles pour les passionnés de cryptographie. Cardano et IOHK sont sérieux. Quand ils disent qu’ils sont soutenus par la recherche, ils le pensent.

Applications pour Cardano dans le monde réel: Malgré l’accent mis par l’IOHK sur la recherche, il existe déjà plusieurs utilisations pratiques de Cardano. Certains ont déjà commencé à être mis en œuvre et de nombreux autres sont prévus pour l’avenir. Et, bien sûr, avec l’ajout de capacités de contrats intelligents, des utilisations pratiques supplémentaires deviendront possibles. En Afrique, IOHK travaille sur le plus gros accord de blockchain jamais réalisé. En Éthiopie, plus précisément, une solution d’identité numérique basée sur Cardano est en cours de déploiement pour servir plus de cinq millions d’étudiants. Il existe également d’autres projets en Afrique concernant les dons pour aider les enfants, la construction d’une infrastructure de réseau, le soutien aux entrepreneurs et l’éducation des individus aux technologies les plus récentes. En plus de l’Éthiopie, il existe également une poignée d’universités et de ministères de l’Éducation qui s’associent à l’IOHK de Cardano pour rechercher la technologie blockchain, utiliser la technologie blockchain de Cardano ou une combinaison des deux. Par exemple, l’Université d’Édimbourg, l’Université du Wyoming et le ministère de l’Éducation de Géorgie.

Cardano a également été utilisé par New Balance pour vérifier l’authenticité des chaussures. Si cela ne suffisait pas, Cardano a une succursale à but lucratif appelée EMURGO dédiée uniquement à faciliter les entreprises commerciales qui développent l’utilisation et l’adoption de Cardano.

Conclusion sur Cardano

Une fois que Cardano a réussi à mettre à niveau sa blockchain pour permettre des contrats intelligents, la mise à l’échelle et la gouvernance deviennent les prochaines préoccupations, dans cet ordre.

Bien que ces deux éléments soient essentiels à l’adoption mondiale décentralisée d’ADA, nous pensons que les contrats intelligents en particulier accéléreront la croissance de Cardano pendant l’été et au-delà.

Cardano est bien positionné pour la croissance et nous sommes de fervents partisans du projet et de sa mission à long terme.

Mais, il y a d’autres cryptos que nous aimons encore plus …

Et pour le moment, en ce moment même, notre équipe d’experts en crypto-monnaie acharnés travaille d’arrache-pied pour sélectionner les meilleures crypto-monnaies, altcoins et jetons à acheter. Notre équipe d’experts en technologie et en cryptographie passe chaque jour à passer au crible chaque bribe d’actualités et d’informations liées à la blockchain. Nous faisons cela avec minutie afin de vous apporter uniquement les informations les plus pertinentes telles que celle-ci sur Cardano, mais en ce qui concerne le paysage technologique dans son ensemble.

Plutôt que de régurgiter ce que les autres disent à propos des différentes crypto-monnaies, nous adoptons une approche réfléchie et axée sur la recherche pour découvrir les projets innovants qui auront un impact sur la façon dont nous interagissons avec la technologie. Nous ressemblons beaucoup à Cardano de cette façon.

Au cours des prochaines semaines et des prochains mois, vous verrez nos choix de crypto émerger dans Investisseur en innovation, qui présente actuellement les technologies les plus avancées et les entreprises qui changent le monde.

Pour en savoir plus, consultez L’investisseur en innovation aujourd’hui, et venez faire le tour.

A la date de publication, Luke Lango n’avait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

En découvrant les premiers investissements dans les industries en hyper croissance, Luke Lango vous place au rez-de-chaussée des mégatendances qui changent le monde. C’est le thème de son premier service axé sur la technologie, Investisseur en innovation. Pour voir toute la gamme de titres innovants de pointe de Luke, devenez un abonné d’Innovation Investor aujourd’hui.