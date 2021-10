Cardano Price coincé dans le commerce latéral, voici quand ADA éclatera! – Coinpedia – Médias d’information Fintech & Crypto-monnaie

Le marché des crypto-monnaies a commencé la nouvelle semaine sur une note positive, toutes les dix premières pièces s’échangeant dans le vert. Hier, le prix du Bitcoin (BTC) est retombé à 64 895 $ et s’est battu pour rester au-dessus pendant la première moitié de la journée.

Cardano dans le commerce latéral

Le prix Cardano est resté latéral, le prix de la pièce restant inférieur aux moyennes mobiles de 9 jours et 21 jours.

Le prix de Cardano tombe en dessous des moyennes mobiles de 9 et 21 jours par rapport à Bitcoin. La moyenne mobile à long terme sur 9 jours devrait passer en dessous de la limite inférieure du canal. Le marché de Cardano est actuellement en crise, le prix atteignant un plus bas quotidien de 3397 SAT.

L’analyste populaire Micheal Van De Poppe a également souligné l’élan baissier / latéral que ADA a connu tardivement. Il le décrit dans son récent tweet.

Une évasion en route ?

Si les taureaux peuvent faire grimper le prix au-dessus des moyennes mobiles de 9 jours et de 21 jours, le prix Cardano risque d’éclater. Pendant ce temps, le prix du Cardano pourrait continuer à augmenter en dépassant les moyennes mobiles, maintenant une solide tendance à la hausse. En conséquence, tout autre mouvement haussier pourrait pousser la pièce à des niveaux de résistance de 2,50 $, 2,60 $ et 2,70 $.

Le mouvement haussier peut être invalidé si les ours franchissent la limite inférieure du canal et que le prix de Cardano tombe en dessous du côté négatif pour soutenir des niveaux de 1,85 $, 1,75 $ et 1,65 $, comme le montre le graphique journalier.

Pendant ce temps, la ligne de signal de l’indicateur technique Relative Strength Index (14) tombe en dessous de 50, indiquant que le marché glisse latéralement.

Lien source

Vues de la publication : 17