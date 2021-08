Cardano Price Dips 3,5% à 1,32 $ – Où acheter ADA Dip ⋆ Crypto new media

Cardano fait partie des dix premières crypto-monnaies en termes de capitalisation boursière. En raison de ses bonnes performances et de sa domination sur le marché, Cardano a continué d’attirer davantage d’investisseurs en crypto et reste l’un des meilleurs investissements parmi les crypto-monnaies à bas prix.

Cardano se négocie à 1,32 $ au moment de la rédaction après une baisse de 3,5 % au cours des dernières 24 heures.

Analyse des prix de Cardano

Source : TradingView

Comme le bitcoin et la majorité du marché au sens large en ce moment, ADA est en légère baisse après avoir reculé du sommet de 1,4 $ atteint au cours du week-end. Malgré la légère correction, ADA a réussi à maintenir une partie des gains réalisés au cours de la semaine.

Actuellement, les ours ADA font leur entrée, mais le soutien des acheteurs de ceux qui profitent de la baisse pourrait éviter de nouvelles pertes. Si la tendance actuelle s’inverse et qu’une reprise est enregistrée, nous pourrions voir ADA se diriger vers 1,5 $, et il pourrait plus tard pousser à 2 $. Avec des signaux de marché montrant un bon achat, la tendance baissière pourrait s’estomper et les taureaux pourraient réapparaître.

D’un autre côté, les ours pourraient à nouveau s’introduire, auquel cas nous verrons ADA se diriger vers 1,2 $. Si la pièce atteint 1 $, la tendance à la baisse pourrait atteindre l’épuisement et les acheteurs spéculatifs pourraient aider le prix à se consolider légèrement au-dessus de 1 $. Une tendance à la baisse est également plus susceptible de se produire si la reprise actuelle du marché plus large des crypto-monnaies échoue.

La fourche rigide Cardano a été l’un des plus grands développements qui se produiront au sein de l’écosystème Cardano. Selon le fondateur du réseau, la mise à jour hardfork aura lieu en septembre, où Cardano publiera une mise à jour sur l’adoption des contrats intelligents.

Charles Hoskinson, fondateur de Cardano, a déclaré que la mise à jour prévue dans les prochaines semaines augmenterait le potentiel du réseau et inclurait des programmes qui exécuteraient des programmes à la fois à l’intérieur et à l’extérieur du réseau blockchain de Cardano.

La mise à jour a été attendue avec impatience par la communauté crypto, et elle jouera un rôle important dans l’augmentation des prix ADA.

Où acheter ADA

Si vous souhaitez acheter ADA, créez un compte d’échange de crypto-monnaie sur une plate-forme fiable. eToro est l’une des principales bourses et prend en charge un large éventail de fonctionnalités telles que le trading de copie. Grâce au copy trading, les nouveaux traders peuvent apprendre diverses stratégies de trading auprès d’experts du marché. eToro prend également en charge une vaste gamme de crypto-monnaies et de paires de trading.

Vous cherchez à acheter ou à échanger Cardano (ADA) maintenant ? Investissez chez eToro !

75% des comptes d’investisseurs particuliers perdent de l’argent lors de la négociation de CFD avec cette offre.