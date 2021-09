Cardano Price pourrait perdre encore 30% si les commerçants ne parviennent pas à se lancer !!!

in

Le prix Cardano dans les articles récents est resté l’un des principaux objectifs de l’espace crypto. Principalement en raison de sa capacité à se maintenir au-dessus de certains niveaux dans un contexte de ventes massives ou de sentiments baissiers du marché. Cependant, les commerçants n’ont pas encore trop sauté pour augmenter le prix de l’ADA, ce qui manifeste les possibilités d’une tendance baissière continue.

L’actif connaît une tendance à la baisse intensifiée depuis une semaine, ce qui a entraîné une sortie des 3 premières positions de crypto. Tether a officiellement regagné sa 3e position avec une capitalisation boursière dépassant à peine celle de Cardano. Cependant, un renversement réussi pourrait se produire si, au cas où les commerçants interviendraient, pour augmenter le prix.

Actuellement, comme mentionné dans le graphique, le prix suit un canal de tendance baissière avec un volume réduit. Par conséquent, il indique la diminution de l’activité des commerçants de détail. Peu importe, les baleines peuvent changer tout le scénario, mais pour maintenir la volatilité, les traders doivent être actifs. Beaucoup s’attendaient à ce que le sommet de Cardano ait un impact sur le prix de l’ADA, mais aucune variation de ce type n’a été observée. Et par conséquent, le prix peut perdre encore plus de gains si, au cours du mois à venir, la tendance à la baisse se poursuit.

D’un autre côté, certains analystes populaires sont plutôt optimistes sur le prix de Cardano et voient un chiffre à deux chiffres d’ici la fin de 2021. La tendance actuelle montre que la probabilité d’atteindre 10 $ est très inférieure. Cependant, comme la plupart d’entre eux le pensent, octobre pourrait être témoin d’une flambée du prix de l’ADA et, par conséquent, la course haussière pourrait bientôt reprendre.