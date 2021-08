Cardano propulsé à nouveau par Stablecoin et Smart Contract Progress

in

Source : AdobeStock / Araki Illustrations

Le jeton natif de Cardano , ADA, a repris sa hausse des prix aujourd’hui alors que les travaux se poursuivent sur la mise à jour de “Alonzo” permettant le contrat intelligent, et un nouveau document est publié détaillant les bases techniques d’un stablecoin alimenté par Cardano.

Au moment de mettre sous presse jeudi (09h09 UTC), l’ADA est en hausse de 5,1% au cours des dernières 24 heures, s’échangeant à 2,12 $. Le dernier mouvement signifie que le jeton a augmenté de 18% au cours des 7 derniers jours et de près de 90% au cours des 30 derniers jours, selon les données de CoinGecko.

Tableau des prix sur 7 jours selon l’ADA. Source : CoinGecko

Le rallye d’aujourd’hui fait suite à une course de taureaux pour ADA qui a été largement motivée par la mise à jour “Alonzo” tant attendue de la plate-forme, qui devrait enfin permettre la fonctionnalité de contrat intelligent à Cardano.

Commentant l’avancement de la mise à jour hier, l’équipe de la société de développement Cardano Entrée sortie Il a déclaré que le projet open source a maintenant vu 3 100 nouveaux commits pour la semaine sur le référentiel de code collaboratif GitHub alors qu’ils se rapprochent de plus en plus de la mise en œuvre de contrats intelligents. “

Et au fur et à mesure que Alonzo progresse, les fans de Cardano ont également salué le lancement du nouveau livre blanc Djed stablecoin le 18 août.

Le journal de Djed est publié. Nous avons déjà une équipe Plutus qui travaille sur un prototype. Très excité pour ce travail https://t.co/lrgqpLKP1y -Charles Hoskinson (@IOHK_Charles)

Le stablecoin, qui est en préparation pour la blockchain Cardano depuis un certain temps, a été taquiné pour la première fois le mois dernier par le fondateur de Cardano et PDG d’Input Output Charles Hoskinson avec des captures d’écran sélectionnées du document. .

Cependant, maintenant que le livre blanc complet a été publié, plus de détails émergent sur le projet, décrit comme “le premier protocole stablecoin officiellement vérifié”.

Dans le livre blanc, Djed est décrite comme une « banque autonome qui achète et vend des pièces stables pour un prix dans une fourchette […]”ce qui en fait un stablecoin algorithmique soutenu par crypto. Pour l’instant, la pièce est conçue pour être arrimée au dollar américain, mais Input Output a clairement indiqué dans son résumé de document qu’il peut également fonctionner avec d’autres devises” à condition qu’il y ait des oracles qui fournissent au contrat l’indice des prix correspondant. “

Les stablecoins algorithmiques soutenus par Fiat sont quelque chose avec lequel l’espace crypto se débat depuis un certain temps, et divers projets ont échoué au fil des ans. Le plus connu d’entre eux était peut-être le Jeton TITAN Iron Finance , dans lequel le propriétaire des Dallas Mavericks, Mark Cuban, a été brûlé.

Une solution réussie à ce défi pourrait être prometteuse pour la blockchain Cardano car elle cherche à rivaliser avec Ethereum (ETH) et à s’attaquer à l’espace de la finance décentralisée (DeFi).

____

Apprendre encore plus:

– Bitcoin et Ethereum luttent alors que Cardano récupère au-dessus de 2 $

– Le rallye Cardano s’arrête lorsque le lancement du contrat intelligent est reconfirmé

– 6 ans Cardano compense toujours le manque d’adoption avec des projets et des espoirs

– Ethereum, Solana, Polygon & Co forment un nouveau marché chaud pour les blockchains

– Cardano est mis à jour pour offrir une meilleure tokenisation qu’Ethereum

– Charles Hoskinson de Cardano de Davos sur l’écosystème et les tendances Fintech