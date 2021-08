Cardano record de tous les temps ! La raison pour laquelle le prix ADA augmente cette semaine

in

Cardano (CCC :ADA-USD) atteint un nouveau sommet historique ce matin alors que la crypto poursuit un rallye qui a eu lieu au cours des dernières semaines !

Alors pourquoi Cardano se porte-t-il si bien ces derniers temps? La crypto suscite un intérêt supplémentaire de la part des commerçants grâce à son rallye. Cela a entraîné un volume de transactions important pour ADA, ce qui fait également augmenter le prix.

Mais ce n’est pas la seule chose qui fait monter l’ADA. Les traders de crypto attendent également avec impatience une nouvelle mise à niveau logicielle pour le réseau. Cela est important car la mise à niveau devrait lui permettre de mieux rivaliser avec des concurrents plus importants, tels que Ethereum (CCC :ETH-USD).

Cette mise à niveau introduira des contrats intelligents qui ouvriront Cardano à davantage d’utilisations. La directive actuelle affirme que ceux-ci seront lancés pour la crypto le 12 septembre.

Il y a aussi d’autres raisons pour lesquelles les passionnés de crypto ont pris goût à ADA. Cela inclut sa résilience lors des crashs cryptographiques, ainsi que sa faible consommation d’énergie par rapport à Bitcoin (CCC :BTC-USD), rapporte Fobes.

Avec Cardano atteignant un nouveau sommet historique, nous devons nous demander à quel point la crypto se porte bien. Honnêtement, incroyablement. Depuis le début de l’année, ADA a gagné près de 1 300 %. Cela en fait l’un des plus performants dans l’espace crypto et certainement l’un des plus gros altcoins à considérer.

L’ADA a augmenté de 20,3% sur une période de 24 heures vendredi matin.

