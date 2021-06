Cardano s’associe à Nervos pour permettre l’interopérabilité inter-chaînes

Cardano et Nervos se préparent à permettre l’interopérabilité entre leurs plateformes. Nervos a annoncé cette nouvelle dans un article de blog le 2 juin, notant qu’il s’agirait du premier pont à chaînes croisées de Cardano. Cette connexion sera alimentée par la technologie cross-chain Force Bridge de Nervos et est configurée pour aider à relier les écosystèmes des deux projets, qui valent des milliards de dollars, en termes de capitalisation boursière. Les projets prévoient que tous les travaux nécessaires à la réalisation de cette connexion ne prendront que six semaines.

Selon le billet de blog, le pont permettra aux détenteurs de Cardano (ADA) et de Nervos (CKB) d’utiliser leurs jetons de manière interchangeable. De plus, cela leur permettra de développer des jetons définis par l’utilisateur sur les deux réseaux blockchain. En plus de cela, les développeurs Cardano auront accès aux outils de développement Nervos pour les aider à améliorer leurs dApps et à élargir leurs bases d’utilisateurs.

Expliquant pourquoi l’interopérabilité est importante, Romain Pellerin, CTO chez IOHK, a déclaré que la technologie blockchain ne sera adoptée en masse que lorsque les utilisateurs finaux ne seront pas confinés à un réseau ou à une norme. Selon lui, l’interopérabilité aide les utilisateurs à accéder aux données de manière transparente, quel que soit le réseau qu’ils utilisent. Il a poursuivi en notant que le pont aiderait Cardano et Nervos à travailler ensemble sur de nouvelles innovations pour s’assurer que la blockchain tient ses promesses d’offrir un système financier mondial juste et efficace.

Cardano et Nervos ont une relation existante

Bien qu’il s’agisse du premier pont à chaînes de Cardano, ce n’est pas la première fois que le projet s’associe à Nervos. Avant cette collaboration, les deux entreprises se sont associées en décembre de l’année dernière pour mettre en œuvre une solution qui contribuerait à renforcer la sécurité des contrats intelligents. Ils auraient cherché à y parvenir en améliorant les sorties de transaction non dépensées (UTXO), une méthode de comptabilité populaire utilisée par les réseaux blockchain.

Commentant ce partenariat, Kevin Wang, co-fondateur de Nervos, a déclaré qu’il était particulièrement excitant compte tenu de la relation entre Nervos et Cardano. Il a poursuivi en notant que Nervos avait travaillé dur sur la recherche et que le pont aiderait le projet à se rapprocher de la création d’un réseau interopérable fonctionnel tout en présentant les capacités de Force Bridge.

Révélant plus de détails sur le partenariat, le message a noté que Mousebelt, un accélérateur de blockchain de confiance, construirait le pont avec Nervos en fournissant un soutien financier sous forme de subventions. D’autre part, Cardano offrira son expertise et ses ressources pour garantir que votre réseau se connecte au pont de manière transparente.

