Cardano s’associe à Scantrust pour mettre en œuvre une solution de chaîne d’approvisionnement

La Fondation Cardano a lancé une nouvelle solution anti-contrefaçon et de traçabilité de la chaîne d’approvisionnement «Cardano-Scantrust» grâce à un partenariat avec Scantrust. Cardano-Scantrust verrait les propriétaires de marques se délecter des avantages que les codes QR physiques et sécurisés de Scantrust offrent pour des fonctionnalités de données et une traçabilité spécifiques. Il leur offrira également un accès à la vitesse et au faible coût de la blockchain Cardano pour suivre les chaînes d’approvisionnement et se protéger contre la contrefaçon.

Selon le communiqué de presse, le Cardano-Scantrust a été révélé pour la première fois en décembre de l’année dernière. Un producteur de vin artisanal basé en Géorgie, Baia’s Wine, se joindrait à Cardano et Scantrust pour l’intégration de la preuve de concept (PoC) de la solution dans leur chaîne d’approvisionnement. Soutenu par trois générations de vignerons experts, Baia’s Wine est un vignoble familial qui exporte actuellement son vin dans plus de 12 pays.

Dans l’accord ci-dessus, la solution Cardano-Scantrust fusionnera les métadonnées de la blockchain Cardano avec des codes QR distinctifs et traçables de Scantrust. Vous intégrerez ensuite ces informations dans les bouteilles de vin Baia, destinées aux marchés internationaux. Grâce à cet ajout, les acheteurs de vin pourront obtenir des données claires sur leurs boissons, car les informations pertinentes seront agrégées à chaque étape de la chaîne d’approvisionnement du vin.

La mise en œuvre de la preuve de concept avec Baia’s Wine a marqué la première fois que les métadonnées de Cardano ont été utilisées commercialement. Pour accomplir cet exploit, Cardano a développé une solution de vérification qui permet l’utilisation de la blockchain Cardano comme plateforme publique d’audit. Ce faisant, la solution permet une journalisation sécurisée des données de la chaîne d’approvisionnement et l’authentification des origines des produits. De plus, la solution permet la vérification des organisations impliquées dans la chaîne d’approvisionnement.

Commentant cette évolution, Nathan Anderson, PDG de Scantrust, a déclaré que la synergie entre la plate-forme de produits connectés de Scantrust et les métadonnées transactionnelles de Cardano permettrait aux propriétaires de marques de fournir aux consommateurs un accès transparent mais facile à l’origine des produits qu’ils achètent. Selon lui, cela contribuera à renforcer la confiance des consommateurs lors de l’achat d’articles.

Cette nouvelle intervient après que la Chambre de commerce internationale ait prévu que les produits contrefaits et le piratage coûteraient au monde 3,04 billions de livres sterling d’ici l’année prochaine. Cela affectera de nombreuses personnes, car la plupart des consommateurs ne peuvent pas être sûrs que les produits qu’ils achètent sont authentiques.

