Cardano (ADA)

Cardano s’associe à une chaîne de blocs de plusieurs milliards et Nervos pour lancer la première fonctionnalité d’interopérabilité

Cardano s’associe à Nervos pour créer la première chaîne croisée de plusieurs milliards entre les deux blockchains. Lancé ce mardi, le partenariat marque la toute première fonctionnalité cross-chain sur Cardano, la sixième plus grande blockchain en capitalisation boursière.

Après un lancement réussi de ses contrats intelligents, Cardano ajoute des fonctionnalités d’interopérabilité à sa blockchain pour améliorer les transactions transparentes entre différentes blockchains. IOHK, la principale branche de développement de Cardano, s’associe au réseau Nervos, une blockchain de plusieurs milliards de dollars, pour introduire des ponts inter-chaînes reliant les deux plates-formes appelées «Force Bridge» au cours des deux prochains mois.

Le partenariat avec Nervos ouvre Cardano à des milliards de dollars de transactions sur Nervos, rapprochant ainsi l’objectif d’avoir un large réseau d’interopérabilité blockchain dans l’industrie. De plus, le partenariat permet aux utilisateurs de transférer des jetons natifs (CKB et ADA) à travers les chaînes de manière transparente, améliorant encore les écosystèmes DeFi.

En plus de transférer de manière interchangeable des actifs entre les deux chaînes de blocs, les utilisateurs pourront également créer de nouveaux jetons « définis par l’utilisateur » qui se connectent à travers les chaînes de blocs. Romain Pellerin, CTO à l’IOHK, estime que les blockchains interopérables présentent la voie à de futures innovations qui permettent aux utilisateurs “d’accéder en toute transparence à la valeur et à l’utilité, quelle que soit la blockchain qu’ils utilisent”, a-t-il déclaré dans un communiqué.

« Par conséquent, des ponts comme celui-ci sont une nécessité absolue afin de garantir aux utilisateurs une expérience transparente. » “En connectant nos communautés et en trouvant de nouvelles façons innovantes de travailler ensemble, comme nous l’avons fait avec Nervos, nous pouvons nous assurer que la blockchain tient ses promesses de créer un système d’exploitation financier mondial plus juste et plus efficace.”

De plus, les développeurs des deux chaînes pourront interagir avec les dApps à travers les blockchains, améliorant ainsi les services et les fonctionnalités disponibles pour les utilisateurs.

La déclaration confirme en outre que Mousebelt, un accélérateur de blockchain à service complet, construira le pont. Mousebelt recevra des subventions monétaires de Nervos et de l’IOHK et bénéficiera du mentorat de l’équipe de l’IOHK.

Lujan Odera

Lujan est un auteur et éditeur de technologie blockchain et de crypto-monnaie. Il travaille dans le domaine des crypto-monnaies et de la technologie blockchain depuis 2015, l’aidant à acquérir suffisamment d’expérience pour être l’écrivain qu’il est aujourd’hui. Il est connu pour son style d’écriture simple qui permet aux novices de comprendre le domaine de la manière la plus simple.