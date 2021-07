Cardano s’associe au Grayscale Digital Corporation Fund en tant que troisième plus grand élément

4 juillet 2021 07:45 UTC

Cardano a été une valeur ajoutée au fonds de crypto-monnaie à grande capitalisation de Grayscale Investments. c’est actuellement le troisième plus grand élément du fonds une fois le bitcoin et l’éther.

Grayscale Investments, le plus grand gestionnaire d’actifs de devises numériques au monde, a déclaré vendredi l’ajout de Cardano à son Digital Corporation Fund (OTCQX : GDLC). Grayscale définit ce fonds comme « une stratégie passive basée sur des règles qui cherche à produire une exposition à 70 % du marché des actifs numériques ». L’annonce fait suite à une revue trimestrielle et à un rééquilibrage du fonds. La société a expliqué :

“Conformément aux critères de construction du fonds, Grayscale a ajusté le portefeuille du fonds en vendant des montants sûrs des parties du fonds actuelles proportionnellement à leurs différentes pondérations et en utilisant les recettes pour acheter du cardano (ADA).”

À la fin de la journée du 1er juillet, les parts du Digital Cap Fund comprenaient 67,47 % de bitcoin (BTC), 25,39 % d’ethereum (ETH), 4,26 % de cardano (ADA), 1,03 % de bitcoin cash (BCH), 0,99% de litecoin ) et 0,86% maillon de chaîne (LINK). Au cours de la mise à jour trimestrielle de la pondération des éléments en avril, Grayscale chaîne à valeur ajoutée pour combler le vide laissé par XRP, qui est né du Digital Large Cap Fund comme le cas de Ripple avec la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis. Grayscale Investments dispose actuellement d’environ 30 milliards de dollars d’actifs sous gestion (AUM). La société offre 14 produits d’investissement. Le produit avec le plus gros Aum est le Bitcoin Trust (GBTC) qui a plus de 22 milliards de dollars d’actifs, suivi de l’Ethereum Trust avec environ 6,9 milliards de dollars. Le Digital Large Cap Fund gère quelque 357 millions de dollars d’actifs. Au début du mois, Grayscale a déclaré qu’il avait envisagé 31 actifs cryptographiques pour des produits d’investissement, y compris ADA. En avril, la société a déclaré son intention de convertir GBTC en un fonds négocié en bourse (ETF) bitcoin. Pendant ce temps, la société a déclaré qu’elle assistait à une demande institutionnelle croissante de crypto-monnaie. “Les monnaies numériques ont atteint le but d’inflexion associé”, a commenté le directeur général Michael Sonnenshein en mars. « La demande des investisseurs n’a jamais été aussi élevée, et chaque jour, nous voyons de nouveaux entrants dans ce qui est sûrement devenu une classe d’actifs de bonne foi. »

