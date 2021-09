Cardano se prépare à dominer pleinement le marché des contrats intelligents avec un nouveau partenariat Chainlink ZyCrypto

Publicité





Les contrats intelligents viennent tout juste d’arriver sur le réseau Cardano, mais il semble que les développeurs ne prennent pas de pause. Dans leur quête de domination, l’équipe de Cardano s’associe à Chainlink, l’une des blockchains prometteuses, pour accélérer la croissance des contrats intelligents sur le réseau. Cardano a récemment révélé qu’il avait conclu un partenariat avec Chainlink. Le partenariat vise à aider à stimuler les contrats intelligents grâce à l’incorporation d’Oracles.

L’annonce a été faite lors du sommet Cardano d’hier. La collaboration est stratégiquement destinée à aider les développeurs Cardano à créer des contrats intelligents pour les applications Cardano DeFi.

Des extraits de l’annonce mettent en évidence le nouveau développement qui précédera le partenariat.

« L’accès aux bases de données du monde réel sera fourni via les réseaux” oracles ” décentralisés de Chainlink qui fournissent des données externes inviolables et de haute qualité aux chaînes de blocs, permettant aux ” contrats intelligents ” de s’exécuter autour d’ensembles de données tels que les résultats des élections, les statistiques sportives et la crypto-monnaie. les taux.”

Chainlink s’apprête à accélérer la croissance des contrats intelligents de Cardano

Chainlink semble être la meilleure option pour Cardano à l’heure actuelle, car il fournit actuellement des services oracle qui alimentent les contrats intelligents hybrides sur toutes les chaînes de blocs. Ce cas d’utilisation à lui seul fait de Chainlink un partenaire solide par rapport aux autres blockchains. De plus, les réseaux Oracle Chainlink permettent également aux contrats intelligents de s’associer de manière transparente à n’importe quelle API externe, en tirant parti de calculs sécurisés hors chaîne pour les applications riches en fonctionnalités.

En outre, Chainlink est également à l’origine de la sécurité de milliards de dollars sur le marché DeFi, le marché de l’assurance, l’industrie du jeu et plusieurs autres industries de premier plan. Avec Chainlink fournissant aux entreprises mondiales et aux principaux fournisseurs de données une passerelle universelle vers toutes les chaînes de blocs, le partenariat entre dans le livre des records comme l’un des plus optimistes et prometteurs pour Cardano.

“En tant que solution oracle préférée pour Cardano, les développeurs utilisant la blockchain pourront intégrer les données de qualité institutionnelle de Chainlink dans leurs contrats intelligents – des accords numériques basés sur la blockchain qui s’exécutent automatiquement une fois que certaines conditions prédéfinies sont remplies.”

Hoskinson de Cardano est optimiste quant à l’issue possible

En plus d’aider Cardano à atteindre son objectif de créer un système économique mondial abordable, la collaboration entre Chainlink et IOHK Labs offre un accès illimité à des données sécurisées. Au début, “les flux d’informations sur les prix du marché en temps réel seront liés à Cardano”. À long terme, d’autres flux de données centrés sur la météo et les sports suivront.

Un haussier Charles Hoskinson a noté que les Oracles sont particulièrement importants pour apporter des données du monde réel à Cardano. À l’avenir, l’intégration du flux de prix de Chainlink réduira considérablement le temps de mise sur le marché pour les développeurs de Cardano et créera également une base de confiance pour l’écosystème DeFi de Cardano.