Cardano se prépare à l’assaut de DeFi et dévoile un nouveau Stablecoin Crypto new media

Cardano est proche de son dernier événement Hard Fork Combinator (HFC) « Alonzo » pour mettre en œuvre des capacités de contrat intelligent sur le réseau principal. Les développeurs, les projets communautaires et IOG se préparent pour le jalon et la croissance potentielle de l’écosystème du réseau.

Récemment, IOG a publié un article décrivant un nouvel algorithme stablecoin à lancer sur la plate-forme, appelé Djed. Le projet est en cours de développement par IOG et ses partenaires Emurgo et Ergo blockchain, en tant que “contrat stable”, a déclaré le développeur de Cardano dans un message officiel.

Cet actif numérique s’attaquera aux problèmes les plus courants avec d’autres pièces stables, telles que Tether et USD Coin, tels que le manque de transparence sur leurs réserves et sa liquidité. Ainsi, il tirera parti d’un contrat intelligent pour garantir la stabilité de son prix. IOG a dit :

Djed est un contrat stablecoin algorithmique crypté qui agit comme une banque autonome. Il fonctionne en gardant une réserve de pièces de base, et en frappant et en brûlant des pièces stables et des pièces de réserve.

Comme on le voit ci-dessous, ce stablecoin basé sur Cardano fonctionnera avec un contrat autonome « comme une banque centrale ». Ainsi, il sera composé de la réserve, des capitaux propres et des passifs.

Source : Entrée Sortie Global

En outre, le mécanisme de stabilité de Djed permettra au contrat de vendre des pièces stables, d’utiliser des frais de facturation et de réserver des actifs pour maintenir un prix cible. IOG affirme que les détenteurs bénéficieront de cette dynamique, car ils pourront augmenter la réserve de stablecoin et “assumer le risque de fluctuation des prix”.

Mais Djed ne se limite pas à être arrimé au dollar. Il peut fonctionner avec d’autres devises, tant qu’il existe des oracles fournissant au contrat l’indice de prix correspondant.

Cardano Stablecoin, mieux que la concurrence ?

L’inventeur de Cardano et le PDG d’IOG, Charles Hoskinson, ont célébré la sortie du papier de Djed. De plus, Hoskinson a révélé que l’équipe Plutus travaille actuellement sur un prototype et le sera très probablement après le HFC Alonzo.

Dans le cadre de l’éthique de Cardano, IOG affirme que les propriétés de Djed sont « prouvées par des théorèmes mathématiques ». Cela l’aide à atteindre un ancrage constant aux actifs sous-jacents avec une maintenance de limite inférieure, une résilience aux pics ou chutes soudains du marché, pas d’insolvabilité, pas de panique bancaire.

Ce mécanisme favorisera un traitement équitable de tous les utilisateurs, selon la publication officielle. Ainsi, cela incite davantage les détenteurs à conserver leurs pièces avec une limite dans les réserves du Djed qui peuvent être « diluées » pour en émettre davantage. Les détenteurs bénéficieront en outre de l’augmentation de l’équité du stablecoin_

(…) l’excédent de réserve par pièce de réserve est garanti d’augmenter à mesure que les utilisateurs interagissent avec le contrat. Dans ces conditions, les détenteurs de pièces de réserve sont assurés d’en tirer profit.

Le stablecoin basé sur Cardano sera lancé en deux versions : le Djed minimal, un stablecoin « simple et intuitif », et le Djed étendu. Ce dernier aura plus d’avantages de stabilité, selon IOG, et plus d’incitations à maintenir le taux de réserve « à un niveau optimal ».

Le stablecoin a déjà été implémenté sur Ethereum, en tant que jeton ERC-20, Binance Smart Chain, Avalanche, Polygon et d’autres écosystèmes en tant que projet tesnet.

Au moment de la rédaction, Cardano (ADA) se négocie à 2,30 $ avec un rallye de 8,5% dans le graphique quotidien.

ADA sur un rallye dans le graphique journalier. Source : ADAUSDT Tradingview