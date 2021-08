Cardano se prépare pour l’assaut DeFi ; Révèle un nouveau Stablecoin

Cardano a fait beaucoup de gros titres ces jours-ci en raison de diverses améliorations apportées au projet et également en raison du prix de la pièce ADA.

Il vient d’être signalé que Cardano est proche de son dernier événement Hard Fork Combinator (HFC), « Alonzo », pour mettre en œuvre des capacités de contrat intelligent sur le réseau principal.

Les développeurs, les projets communautaires et IOG se préparent pour le jalon et la croissance potentielle de l’écosystème du réseau.

Récemment, IOG a publié un article axé sur l’adressage d’un nouvel algorithme stablecoin à lancer sur la plate-forme, appelé Djed.

Comme le note la publication en ligne NewsBTC, le projet est en cours de développement par IOG et ses partenaires Emurgo et Ergo blockchain, en tant que “contrat stable”, a déclaré le développeur de Cardano dans un message officiel.

Il a également été signalé que cet actif numérique résoudrait les problèmes les plus courants avec d’autres pièces stables, telles que Tether et USD Coin.

Il s’agira notamment du manque de transparence sur leurs réserves et leur liquidité.

Plus que cela, il est important de noter qu’il tirera parti d’un contrat intelligent pour garantir la stabilité de son prix. IOG a déclaré ce qui suit :

«Djed est un contrat de stablecoin algorithmique adossé à des crypto-monnaies qui agit comme une banque autonome. Il fonctionne en gardant une réserve de pièces de base, et en frappant et en brûlant des pièces stables et des pièces de réserve.