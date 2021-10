Cardano, Solana et Ethereum sont dans une course serrée pour dominer l’espace DeFi !

L’avenir de la crypto-monnaie réside dans l’expansion des applications DeFi. Il y a un changement phénoménal en cours dans l’espace crypto autorisant la finance décentralisée. Il révolutionne la manière de faciliter la transparence, l’autorisation, les risques et le contrôle. Par conséquent, les principales crypto-monnaies Ethereum, Solana et Cardano se battent pour dominer l’espace. Plongeons et découvrons qui pourrait prendre l’élan !

Ethereum contre Cardano contre Solana !

Ethereum, le deuxième actif cryptographique le plus précieux, a bondi de plus de 800% l’année dernière. Cependant, la fonctionnalité de l’actif ces derniers jours semble avoir ralenti, son prix ayant chuté d’environ 16% ces derniers mois. D’un autre côté, la plate-forme s’est battue frais de transaction élevés, relativement vitesse de transaction lente. Il possède 30 transactions par seconde couplée à des frais de transaction massifs de 31,35 $ par bloc. La plate-forme utilise un langage de contrat intelligent solidité.

Progressivement, Solana et Cardano semblent retirer l’élan d’Ethereum, car les commerçants recherchent des alternatives pour une vitesse de réseau plus rapide et des frais de transaction fiables. Pendant que Cardano travaille sur le Preuve de participation mécanisme consensuel. Permet plus de 250 transactions par seconde avec des frais moyens de 0,16 $ par bloc, ce qui est plus efficace qu’Ether. De plus, Coinmarketcap a partagé un aperçu indiquant que ADA est sous-évalué par rapport à Ethereum.

Cardano est-il sous-évalué par rapport à Ethereum ? ?? Grayscale Investments le pense Ils ont publié un nouveau rapport sur ADA – découvrez les faits saillants dans notre histoire 👇https://t.co/uut18D5xus – CoinMarketCap (@CoinMarketCap) 5 octobre 2021

Cependant, Solana devrait surperformer Cardano et Ethereum. Alors que le prix du SOL a grimpé de près de 4 500 % de l’année dernière. De plus, l’écosystème autorise plus de 50 000 TPS avec des frais relativement bas de 0,000025 $. Par conséquent, la blockchain offre des frais moins chers et des transactions plus rapides qu’Ethereum et Solana.

DeFi Space attend le combat intense !

Pendant ce temps, la tentative d’Ethereum de passer à Preuve de participation (PoS) prévu pour la fin de l’année ou début 2021, pourrait renforcer le débit du réseau. Cette mise à niveau a le potentiel de résoudre 90% des problèmes associés à l’émission, ce qui pourrait porter le prix au-delà 20 000 $.

D’autre part, Cardano est encore à son stade de développement naissant. Comme la plate-forme s’efforce d’entrer dans le grand public, elle pourrait devenir un concurrent sérieux pour Ethereum à l’avenir. L’écosystème Solana est bien en avance sur les deux autres cryptos en termes de vitesse de transaction et de coûts. Un autre élément unique de la plate-forme est ses mécanismes de consensus, qui intègrent à la fois la preuve d’enjeu et la preuve d’histoire. Ce sera une bataille serrée entre ces trois-là.