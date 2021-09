Cardano Summit 2021 : Charles Hoskinson a décrit l’avenir de Cardano

in

Les 25 et 26 septembre se déroule le Cardano Summit 2021. Le plus grand séminaire de Cardano. Sur la base du calendrier de cet événement virtuel, l’accent a été mis sur l’avenir de Cardano sur des sujets tels que : « Construire de nouvelles alliances écosystémiques », « Construire une communauté d’utilisateurs en Afrique », « RealFi, de nouvelles opportunités pour tous », « NFT et Cardano’. Ainsi, comme quatre autres sujets liés aux contrats intelligents, entre autres.

L’événement s’est déroulé virtuellement. Autour de nombreux avatars qui représentaient les participants de la réunion. Ce qui, à son tour, représentait également les fans d’ADA dispersés à travers le monde. Ceux qui chevauchent une tortue voient Charles Hoskinson expliquer l’avenir de Cardano.

Le Cardano Summit, le plus grand événement de son histoire

Avec cette première rencontre aujourd’hui, tout porte à croire que le Cardano Summit 2021 ambitionne d’être le plus grand événement de son histoire. L’événement consiste en une combinaison d’événements physiques et en ligne à travers le monde.

Avatars au Cardano Summit 2021

Dans le discours d’ouverture, Hoskinson a annoncé que Dish et Input Output ont conclu un partenariat stratégique. Dish est une société américaine Fortune 200 qui gère l’infrastructure de télévision par satellite. Il est le “rebelle de l’espace des télécommunications”, a déclaré Hoskinson. De plus, IOHK fabriquera des produits avec eux.

Il n’est pas clair quels produits IOHK produira, mais la « preuve de bande passante » et les programmes d’identité et de fidélité décentralisés sont discutés.

“Les chaînes de blocs sont inutiles sans connectivité”, a déclaré Chris Ergen, co-fondateur et président du bureau de l’innovation de DISH. Qui, a estimé que, ensemble, les technologies seront « exponentiellement plus grandes ».

Discours d’ouverture de Charles Hoskinson

Pour sa part, Hoskinson a déclaré qu’Input Output, la société de logiciels qui crée Cardano, est comme Apple, le sous-texte est que nous voyons le prochain Steve Jobs. Mais la différence est que Hoskinson cessera bientôt de jouer un rôle majeur dans son écosystème florissant, et nous serons le prochain Steve Jobs.

Projets potentiels

Cependant, d’autres sujets qui ont été abordés lors de l’événement et qu’il est important de souligner étaient ceux du monde de l’adoption. Comme certains panélistes ont parlé des contrats intelligents certifiés.

Ils ont également mentionné que Liqwid Finance fournira une plate-forme pour les prêts décentralisés et les prêts via Cardano. De plus, SundaeSwap sera bientôt disponible. Il s’agit d’un échange crypto décentralisé qui utilise la blockchain Cardano.

Quant aux intervenants, pour chaque sujet, ils étaient pour la plupart l’équipe Cardano, IOHK, l’entreprise derrière Cardano, et le fondateur de Cardano, Charles Hoskinson.

Un autre sujet important était la finance décentralisée, pour expliquer ses utilisations, son fonctionnement et l’essor qu’elle a connu depuis sa création, ils étaient en charge de Nebojsa Vojvodic.

Cardano travaille sur différents projets, notamment en opérant avec des devises au sein de l’État-nation

Par ailleurs, Hoskinson a déclaré que l’écosystème Cardano travaille sur des projets allant du vote aux paiements et même sur les moyens d’exploiter les monnaies des États-nations. Charles a déclaré dans des commentaires sur le sommet de Cardano diffusé ce samedi.

Il a également estimé qu’il devrait également y avoir beaucoup de “données réelles sur la façon dont les gouvernements agissent différemment”, a-t-il déclaré.

“Vous pourriez diriger un État-nation avec ce type d’infrastructure, pas aujourd’hui, mais dans trois à cinq ans, c’est certainement possible”, a déclaré Hoskinson. Cardano essaie de “se positionner sur le marché des idées pour être une option légitime pour au moins certains de ces systèmes et certaines de ces institutions”, a-t-il ajouté.

Pour tout le monde, les personnes intéressées à participer à cet événement particulier peuvent s’inscrire ici. Ce que vous pouvez voir gratuitement partout dans le monde. Un événement où l’équipe derrière le jeton ADA annoncera des partenariats clés.

Près de 3 500 fans de Cardano du monde entier peuvent s’amuser car l’événement se déroule simultanément à Berlin, Le Cap, Londres, Miami, New York et le Wyoming.

Vous avez aimé le contenu ? Partagez-le

En rapport