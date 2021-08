Cardano surmonte la résistance de 1,65 $ et établit un sommet sur 2 mois à 1,790 $ Crypto new media

TL;Répartition DR

L’analyse des prix de Cardano est haussière aujourd’hui sur le graphique en 24 heures. La capitalisation boursière totale du marché de la crypto-monnaie se situe à 1,9 billion de dollars. Au moment d’écrire ces lignes, la paire de trading ADA/USD se négocie à 1,7690 $.

Analyse des prix Cardano : aperçu général des prix

L’analyse des prix de Cardano est haussière aujourd’hui sur le graphique en 24 heures, après une hausse du prix d’ouverture de 1,6700 $ à un sommet de 2 mois au-dessus de 1,7000 $. La paire ADA/USDT a atteint son plus haut niveau historique le 16 mai à 2,50 $, un prix qui a coïncidé avec le tournant à la baisse du leader du marché BTC.

Le bain de sang crypto de May pourrait avoir été inspiré par le renforcement du contrôle réglementaire en Chine et la sortie des mineurs chinois qui en a résulté. Cependant, le marché semble s’adapter à l’environnement difficile et trouver des moyens d’annuler les pressions baissières qui submergent le marché de l’altcoin depuis des semaines. Cardano a gagné au moins 57% au cours des trois dernières semaines.

Globalement, le marché des crypto-monnaies continue d’afficher des gains records depuis le 19 juillet ; les gains ont augmenté plus rapidement depuis début août, la capitalisation totale se rapprochant de la barre des 2 000 milliards de dollars. Au moment de la publication, la capitalisation boursière totale du marché des crypto-monnaies s’élève à 1,9 billion de dollars, le plus élevé qu’elle ait atteint depuis mai. Néanmoins, la capitalisation boursière globale est toujours d’environ 700 milliards de dollars par rapport au sommet historique du 11 mai de 2 500 milliards de dollars.

Mouvement des prix Cardano au cours des dernières 24 heures

La paire ADA/USDT a débuté la journée à un prix d’ouverture de 1,6700 $ et a progressivement atteint un sommet quotidien de 1,7956 $. Ce mouvement de prix est une indication suffisante de l’enthousiasme du taureau pour surmonter l’obstacle des prix de 1,60 $, qui constitue un mur pour les acheteurs depuis mai.

De plus, la gamme journalière et les bandes de Bollinger sont modérément élargies. Un signe positif de volatilité moyenne. Les volumes de négociation sont à un niveau record de 148 pour cent par rapport aux chiffres d’hier, ce qui indique une activité commerciale croissante ; les volumes totalisent déjà 4 milliards de dollars.

De plus, la capitalisation boursière de Cardano a augmenté de 22% au cours des dernières 24 heures pour atteindre 57 milliards de dollars. Selon Coinmarket Cap, Cardano est classé à la cinquième position parmi les 10 meilleurs cryptos par capitalisation boursière.

Analyse des prix Cardano en 4 heures

Le graphique d’analyse des prix de Cardano en 4 heures présente une faiblesse baissière s’étendant du plus haut quotidien à 1,79 $ à 1,760 $. Le prix de Cardano est déjà passé en dessous de la ligne médiane de Bollinger et se dirige vers la bande inférieure.

Suggérant un signe négatif à court terme. Pendant ce temps, les bandes s’étendent sur le graphique d’une heure, indiquant en outre la possibilité d’une activité commerciale accrue.

Pendant ce temps, les taureaux ne sont pas susceptibles de céder et attireraient plutôt plus d’acheteurs autour de 1,70 $ pour soutenir la thèse haussière globale. La résistance a augmenté à 1,79 $, empêchant les taureaux de dépasser 1,80 $.

Au moment d’écrire ces lignes, la paire de trading ADA/USD se négocie à 1,7690 $.

Conclusion de l’analyse des prix de Cardano

Alors que le marché des crypto-monnaies s’ajuste en faveur des taureaux, nous pouvons attendre plus de Cardano. L’analyse des prix Cardano d’aujourd’hui est haussière et le restera dans les prochaines 24 heures. Les vendeurs ont du mal à surmonter les pressions haussières croissantes, et certainement, la pièce d’évolutivité a de fortes chances d’atteindre à nouveau son plus haut niveau historique dans les prochains jours.