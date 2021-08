Cardano Testnet prend désormais en charge les contrats intelligents avec le déploiement de la mise à jour critique d’Alonzo ⋆ Crypto new media

Input Output Hong Kong (IOHK) dit qu’il se prépare à déployer la phase finale de la mise à jour Alonzo de Cardano, qui apportera des capacités de contrat intelligent au cinquième plus grand crypto au monde par capitalisation boursière.

Le développeur de Cardano informe ses 145 000 abonnés sur Twitter que le testnet Alonzo Purple est opérationnel et qu’il est en cours d’intégration.

IOHK dit qu’il vise à ce que Cardano lance une compatibilité complète des contrats intelligents dans les semaines à venir.

“C’est un moment important, marquant des progrès significatifs dans le déploiement de contrats intelligents sur le réseau principal de Cardano qui est prévu pour fin août/début septembre.”

L’IOHK a également déclaré qu’il communiquait avec les échanges cryptographiques en vue de la mise à jour afin de garantir que les détenteurs d’ADA puissent passer en douceur à l’ère des contrats intelligents de Cardano.

“Nous voulons nous assurer que le plus d’échanges possible sont ‘[Alonzo hard-fork-ready]’ lorsque nous forçons le réseau, pour nous assurer que leurs clients maintiennent un accès ininterrompu aux dépôts/retraits à leur ADA et qu’ils n’aient pas à attendre que cela soit réglé par la suite.

Dans une diffusion en direct, le créateur de Cardano, Charles Hoskinson, a déclaré qu’à la suite de l’événement Hard Fork Combinator (HFC), les développeurs pourront commencer à coder des contacts intelligents sur la blockchain Cardano à l’aide du code Plutus.

“Ce qui est vraiment cool, c’est que cinq secondes après l’événement HFC, vous pouvez exécuter le code Plutus sur Cardano… Si vous êtes vraiment créatif et comprenez vraiment notre pile, vous pouvez réellement commencer à écrire et à déployer vos contrats intelligents sur le réseau principal si vous le souhaitez choisir, ce qui est assez génial. Ou vous pouvez attendre deux, trois semaines et le testnet sera dans une position où vous aurez l’expérience complète de ‘Cadillac’, et vous pourrez écrire des choses et les déployer là-bas.

Ne manquez pas un battement – Abonnez-vous pour recevoir des alertes par e-mail cryptographiques directement dans votre boîte de réception

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Telegram

Surfez le quotidien Hodl Mix

Vérifiez les derniers titres de l’actualité

Avis de non-responsabilité : les opinions exprimées sur The Daily Hodl ne constituent pas des conseils en investissement. Les investisseurs doivent faire preuve de diligence raisonnable avant de faire des investissements à haut risque dans Bitcoin, crypto-monnaie ou actifs numériques. Veuillez noter que vos transferts et transactions sont à vos risques et périls et que toute perte que vous pourriez subir est de votre responsabilité. The Daily Hodl ne recommande pas l’achat ou la vente de crypto-monnaies ou d’actifs numériques, et The Daily Hodl n’est pas non plus un conseiller en investissement. Veuillez noter que The Daily Hodl participe au marketing d’affiliation.

Image en vedette : Shutterstock/tunnelmotions/Dario Lo Presti

Lien source