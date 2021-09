Cardano va déclencher la plus grande explosion dans l’innovation crypto depuis le lancement d’Ethereum, selon Coin Bureau

L’hôte de Coin Bureau dit que Cardano peut déclencher une nouvelle vague massive d’innovations cryptographiques qui rivalisera avec le lancement d’Ethereum.

L’analyste pseudonyme Guy a déclaré à ses 1,36 million d’abonnés qu’avec de nombreuses applications décentralisées (DApps) prêtes à être lancées sur son réseau principal, Cardano offre d’énormes opportunités.

“Nous sommes maintenant au bord d’une nouvelle explosion d’innovations cryptographiques, comme nous n’en avons pas vu depuis le lancement d’Ethereum en 2015, et les premiers utilisateurs devraient récolter les plus grandes récompenses.”

Guy dit que l’une des raisons pour lesquelles les utilisateurs et les développeurs sont attirés par Cardano est son système de jalonnement unique, qui, selon lui, en fait l’une des crypto-monnaies les plus décentralisées du marché.

«Les récompenses de mise diminuent s’il y a trop de Cardano dans un seul pool. Cela encourage la décentralisation…

Les récompenses de jalonnement d’ADA sont actuellement d’environ 4,5% par an, et le fait qu’il n’y ait pas de temps de verrouillage ou de déverrouillage de jalonnement en fait une évidence, d’où la raison pour laquelle près de 70% de l’approvisionnement d’ADA est actuellement jalonné. Cela fait de Cardano la blockchain la plus valorisée par participation active. »

Cependant, Guy prévient qu’ADA ayant la troisième plus grande base d’utilisateurs de crypto pourrait être une arme à double tranchant pour les développeurs.

«Cardano compte plus de 1,6 million d’utilisateurs et sa communauté est sans doute la plus active dans le domaine de la crypto-monnaie. C’est incroyable, mais c’est aussi le pire cauchemar d’un développeur car il sait qu’il n’y a aucun moyen pour que ses DApp puissent gérer ce genre de trafic…

En raison de cette réalité, presque tous les projets Cardano retardent leur lancement pour tester leur infrastructure sous tension, car s’ils déploient leurs DApp maintenant, ils seront détruits.

Cardano se négocie à 2,37 $ au moment de la rédaction, selon CoinMarketCap.

