Cardano veut changer le monde… Cela peut prendre du temps

Cardano (CCC :ADA-USD) a un objectif beaucoup plus large que la simple utilisation de la blockchain pour décentraliser les transactions. Il veut changer le monde – dans le bon sens, heureusement.

Source : Shutterstock

Si vous allez sur son site Web, vous y lirez beaucoup d’ambitions élevées et c’est certainement bien mieux que la cupidité nue, en particulier sur les marchés financiers. Et il a en fait construit des plates-formes et exploite des divisions qui tentent de construire le monde financier qu’il espère aider à créer.

Le défi est l’échelle.

Et les cryptos concurrents qui ne sont pas vraiment là pour autre chose que l’auto-promotion ou le désir d’augmenter la valeur de leur crypto plus rapidement et plus que n’importe quel autre.

Mais l’échelle est le vrai défi avec tous les cryptos. Ils sont comme le bac à sable d’un développeur, où les idées sont jouées et de nouvelles théories sont testées. Tous les sites Web de cryptographie ont tendance à être vagues sur les livrables réels, mis à part un jour la construction d’une solution de finance décentralisée (DeFi) au système actuel où tout doit passer par une banque ou une société de services financiers.

Cardano a de bonnes intentions

Ne vous méprenez pas, je pense que Cardano a de bonnes intentions. Mais vous connaissez le dicton sur ce avec quoi la route de l’enfer est pavée.

Je suis heureux que les gens pensent en dehors de la boîte éculée de notre système financier actuel. Mais cette expérience ne va pas changer les systèmes financiers du jour au lendemain. Il existe de nombreuses sociétés financières et organisations gouvernementales puissantes qui viennent tout juste de déterminer comment les cryptos en particulier et DeFi en général peuvent fonctionner à leur avantage.

Vous avez aussi des consommateurs qui changent rarement de banque et le but ici est de leur faire changer de devise ? C’est tout un bond pour la plupart de la population.

Que puis-je faire avec ?

L’autre problème est la praticité. Cardano est-il pratique ? Maintenant, si vous créez votre compte de manière à déléguer votre participation à un groupe qui finance des écoles en Éthiopie, alors c’est certainement plus productif que de nombreuses utilisations de votre capital.

Mais pouvez-vous acheter un gallon de lait ? Théoriquement, oui. Mais le problème est que le prix de ce gallon de lait serait partout un jour ou une semaine donné.

Dans les pays à hyper-inflation, la plupart des prix sont écrits sur des tableaux parce que le taux de change de la devise varie si largement et rapidement. Compte tenu de cette réalité, les consommateurs de ces économies n’économisent pas d’argent car il est susceptible de valoir beaucoup moins dans les prochains jours. Ce n’est pas une monnaie sûre.

C’est mon problème avec tous les cryptos et jetons aujourd’hui, et je couvre Bitcoin et le mouvement crypto depuis 2014. Ce sont certainement des véhicules de trading mais leur valeur est verrouillée dans leur technologie, rien de plus.

C’est comme avoir des dérivés qui n’ont aucune valeur sous-jacente, sauf ce qui est imputé par la demande pour les dérivés.

Ne vous méprenez pas

Cela dit, je pense que le concept de cryptos comme Cardano montre le potentiel de ce que les cryptos et DeFi pourraient apporter au système financier mondial.

Et Cardano fait des choses vraiment innovantes. J’applaudis son imagination et ses efforts pour responsabiliser davantage les individus lors des transactions financières et permettre à leur pouvoir financier collectif de travailler davantage à leur avantage plutôt qu’aux institutions financières.

Le grand défi est que le marché de la cryptographie est fragmenté. Et si la nature des monnaies décentralisées ne permet pas que cela soit plus organisé, il sera très difficile pour Cardano et d’autres de jeter les bases qui permettront à sa vision de devenir une réalité mondiale.

Le 1er janvier 2021, Cardano se négociait autour de 17 cents. Aujourd’hui, il est d’environ 1,59 $. C’est environ une course de 773% en six mois. Et rien de substantiel n’a changé avec l’entreprise ou la devise pour expliquer cela. Et c’est la même chose pour de nombreux cryptos.

Ce marché est trop jeune et trop volatil pour de l’argent sérieux. Mais si vous avez un capital-risque et que vous souhaitez créer un compte crypto, Cardano a une vision qui vaut la peine d’être adoptée.

Divulgation: A la date de publication, GS Early n’avait (ni directement ni indirectement) de position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.

GS précoce est un écrivain et éditeur financier primé depuis près de trois décennies, travaillant avec bon nombre des principaux éditeurs et éditeurs financiers au cours de cette période. Il a vu quelques choses et en a entendu beaucoup.