Cardano vise à faciliter les contrats intelligents pour les utilisateurs

Selon l’annonce de l’IOHK, le « Projet Alonzo testnet » est passé du bleu au blanc et permet à Cardano de lancer des contrats intelligents.

IOHK est l’équipe de développement blockchain de Cardano. L’équipe a fait cette annonce récemment, révélant que le testnet a été un succès dans cette première phase.

Dans leur annonce, l’équipe de développement a partagé le succès du fork « Alonzo testnet » vers une nouvelle version, « #AlonzoWhitenode ». L’annonce a également révélé que la dernière version a commencé à créer des blocs immédiatement.

Ce nouveau fork pousse le réseau un peu plus loin dans le lancement de contrats intelligents, ce qui sera bénéfique pour ses utilisateurs.

Le testnet de Cardano avait des limites

Le premier testnet de Cardano pouvait proposer des contrats intelligents, mais il avait certaines limites. Les fonctionnalités des contrats intelligents que j’avais n’étaient destinées qu’à quelques personnes qui connaissent le cœur de la blockchain.

Selon l’annonce, la nouvelle fourche « Alonzo white » fonctionnera pendant 2 à 4 semaines. Il sera ensuite mis à niveau vers Alonzo Purple, qui est le dernier testnet pour cette phase actuelle de son développement.

Pourtant, malgré tous ces problèmes, le fondateur de la blockchain Cardano, Charles Hoskinson, a assuré à la communauté que le projet avance comme prévu. Il a fait cette déclaration sur Youtube, affirmant que l’équipe suivait la feuille de route qu’elle avait précédemment définie pour le projet.

Hoskinson a également noté que Cardano avait facilité la vente de plus de 10 millions de dollars de NFT sur son réseau. De plus, outre les NFT, le fondateur a mentionné que le réseau avait facilité la vente d’actifs valant des dizaines de milliers.

Il a ensuite assuré à la communauté que la publication d’Alonzo White sur le réseau principal de Cardano permettrait aux développeurs de lancer des NFT, des dApps et d’autres projets.

Plus de développements dans DeFi

Suite à l’annonce du fork d’Alonzo white, une place de marché DeFi et NFT, Spores Network a révélé qu’il avait levé 2,3 millions de dollars grâce à son événement de collecte de fonds le 16 juillet 2021.

Selon la société, elle prévoit d’utiliser les meilleures fonctionnalités de Cardano, telles que de faibles coûts de transaction, un débit de transaction plus élevé et une faible empreinte carbone, pour mettre les NFT à la disposition des utilisateurs grand public.

Ces derniers temps, de plus en plus d’artistes et d’entreprises rejoignent le marché NFT. Parmi les plus notables, citons Dolce & Cabbana et Sorare, une “plate-forme NFT de football fantastique”.

De plus, Sorare a récemment clôturé un tour de table de 532 millions de dollars. Tous ces intérêts et collaborations signifient plus de profit pour le réseau Cardano et les personnes qui l’utilisent.