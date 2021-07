Cardano vise à faciliter les utilisateurs avec des contrats intelligents – Crypto new media

Visitez l’article original*

Selon l’annonce de l’IOHK, le « Project Alonzon testnet » est passé du bleu au blanc et permet à Cardano de lancer des contrats intelligents.

IOHK est l’équipe de développement de la blockchain Cardano. L’équipe a fait l’annonce récemment, révélant que le testnet est un succès.

Dans son annonce, l’équipe de développement a partagé le succès du fork “#Alonzon testnet” vers une nouvelle version, “#AlonzonWhitenode”. L’annonce a également révélé que la dernière version a commencé à créer des blocs immédiatement.

HARD FORK RÉUSSI : ravis d’annoncer qu’aujourd’hui, vers 19h44 UTC, nous avons réussi à bifurquer le réseau de test #Alonzo vers le nouveau nœud #AlonzoWhite. Le nouveau réseau fait déjà heureusement des blocs. 1/5 – Entrée Sortie (@InputOutputHK) 14 juillet 2021

Ce nouveau fork pousse le réseau plus loin dans le lancement de contrats intelligents, ce qui sera bénéfique pour ses utilisateurs.

Cardano Testnet avait des limites

Le premier testnet de Cardano a peut-être proposé des contrats intelligents, mais il y avait quelques limitations. Les fonctionnalités de contrat intelligent qu’il avait n’étaient destinées qu’à certaines personnes qui sont les principaux initiés de la blockchain.

Compte tenu de la mise à niveau annoncée par l’équipe, le réseau peut désormais accueillir jusqu’à 500 validateurs, développeurs et opérateurs de pool de participation qui testeront les fonctionnalités.

Selon l’annonce, la nouvelle fourche « Alonzon white » fonctionnera pendant 2 à 4 semaines. Ensuite, il passera à Alonzo Purple, qui est le dernier testnet pour cette phase actuelle de son développement.

Avant maintenant, il y a eu des réactions négatives contre le réseau de la part de la communauté.

Cependant, même avec tous ces problèmes, le fondateur de la blockchain Cardano, Charles Hoskinson, a assuré à la communauté que le projet se déroulait comme ils l’avaient prévu. Il a fait cette déclaration sur Youtube, affirmant que l’équipe suivait la feuille de route qu’elle avait définie plus tôt pour le projet.

Hoskinson a également noté que Cardano avait facilité la vente de plus de 10 millions de dollars de TVN sur son réseau. De plus, outre les NFT, le fondateur a mentionné que le réseau avait facilité la vente d’actifs d’une valeur de dizaines de milliers.

Le marché ADA est florissant après une semaine mouvementée de trading dans la zone rouge | Source : ADAUSD sur TradingView.com

Il a continué à assurer à la communauté que la sortie d’Alonzo White sur le réseau principal de Cardano permettra aux développeurs de lancer des NFT, des dApps et d’autres projets.

Plus de développements dans DeFi

Après l’annonce de la fourchette blanche d’Alonzo, un marché DeFi et NFT, Spores Network a révélé qu’il avait levé 2,3 millions de dollars grâce à son événement de collecte de fonds hier, le 16 juillet 2021.

Selon la société, elle prévoit d’utiliser les meilleures fonctionnalités de Cardano, telles que de faibles coûts de transaction, un débit de transaction plus élevé et une faible empreinte carbone, pour rendre les NFT disponibles pour les utilisateurs grand public.

Ces derniers temps, de plus en plus d’artistes et d’entreprises ont rejoint le marché NFT. Parmi les plus notables, citons Dolce & Cabbana et Sorare, une “plate-forme NFT de football fantastique”.

De plus, Sorare a récemment clôturé un financement de 532 millions de dollars. Tous ces intérêts et cette collaboration signifient plus de gains pour le réseau Cardano et les personnes qui l’utilisent.

