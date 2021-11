Lancé en 2017, Cardano est présenté comme une blockchain de troisième génération, après Bitcoin et Ethereum, qui étaient les blockchains de première et deuxième génération. Cardano vise à concurrencer directement Ethereum et d’autres plates-formes d’applications décentralisées, affirmant qu’il s’agit d’une alternative plus évolutive, sécurisée et efficace.

Les applications décentralisées, ou dapps, sont similaires aux applications sur smartphone. La principale différence est que les dapps fonctionnent de manière autonome sans qu’un tiers n’opère en arrière-plan. Ils obtiennent cette autonomie en utilisant des contrats intelligents, qui sont des programmes informatiques conçus spécifiquement pour exécuter une fonction lorsque certaines conditions prédéterminées sont remplies.

Par exemple, vous pouvez créer une application d’emprunt garantie qui prête de l’argent à n’importe qui s’il a préalablement déposé un certain montant de garantie dans un portefeuille. Le contrat intelligent, dans ce cas, serait programmé pour envoyer une transaction (le prêt) à l’emprunteur immédiatement après que le portefeuille de garantie a reçu le bon montant de fonds. Le contrat intelligent pourrait également être programmé pour liquider la garantie (conserver les fonds bloqués) si l’emprunteur ne remboursait pas à temps.

Cardano se vante également d’être la seule plate-forme blockchain largement évaluée par les pairs de l’industrie, et elle publie régulièrement des articles de recherche universitaire sur son site Web.

La crypto-monnaie native de Cardano, ADA, a été lancée en 2017 à la suite d’une vente publique de 25,9 milliards de jetons ADA, qui a débuté en septembre 2015. 5,2 milliards de jetons supplémentaires ont été émis et partagés entre les trois entités distinctes qui commercialisent et développent le protocole Cardano. Il s’agit d’Input Output Global (IOG), d’Emurgo et de la Cardano Foundation. IOG a reçu 2,46 milliards de jetons, Emurgo 2,06 milliards et la fondation 648 millions.

Lorsque le jeton est devenu public, le prix d’ADA était de 0,02 $. En 96 jours, les prix ont grimpé en flèche pour atteindre leur précédent record de 1,31 $, en phase avec le reste du marché de la cryptographie lors de la course haussière de la crypto en 2017.

Comme les prix de la plupart des actifs cryptographiques en 2018, le prix d’ADA a fortement chuté cette année-là. En novembre 2018, il était retombé à 0,02 $.

Il a fallu plus de deux ans avant que l’ADA ne revienne au-dessus de 1,31 $. Stimulé par un nouveau cycle de marché haussier au début de 2021, l’ADA a continué de grimper et a atteint 2,46 $ à la mi-mai 2021. Une brève correction s’est produite entre mai et juillet avant que les prix n’augmentent encore plus. Cette fois, ADA a atteint un nouveau record historique de 3,10 $ début septembre 2021.

Comment fonctionne Cardano ?

La blockchain native de Cardano est divisée en deux couches distinctes pour accomplir différentes tâches et améliorer l’efficacité globale. Elles sont:

Cardano Settlement Layer (CSL) : Utilisé pour faciliter les transactions peer-to-peer de jetons natifs ADACardano Computational Layer (CCL) : Utilisé pour exécuter des contrats intelligents

La blockchain Cardano fonctionne à l’aide d’un mécanisme de consensus de preuve de participation (PoS) pour découvrir de nouveaux blocs et ajouter des données de transaction à la blockchain, appelé « Ouroboros ». Ce système de point de vente implique que les détenteurs d’ADA bloquent ou « jettent » leurs pièces dans des pools exploités par d’autres participants ou deviennent eux-mêmes des opérateurs de pools de mises.

Afin de créer de nouveaux blocs, Ouroboros utilise un système de période appelé « époques », où chaque époque dure cinq jours. À l’intérieur de chaque époque, il y a 21 600 unités de temps plus petites appelées créneaux, ou un créneau toutes les 20 secondes. Les pools de mises sont attribués au hasard à chaque emplacement en tant que « chef d’emplacement » et chargés de créer un nouveau bloc pour cet emplacement.

Bien que n’importe qui puisse gérer son propre pool de jalonnement, cela nécessite un niveau d’expertise technique pour le faire avec succès. Les récompenses pour l’ajout de nouveaux blocs à la chaîne sont distribuées entre l’opérateur du pool de mises et les joueurs après la fin de chaque époque (cinq jours). Les récompenses sont proportionnelles au nombre de pièces mises dans le pool par chaque personne.

Plus il y a de pièces détenues collectivement dans un pool de mises, plus il y a de chances qu’il soit sélectionné au hasard pour devenir un leader de la machine à sous et ajouter le prochain bloc de la chaîne. Pensez aux pièces jalonnées comme des billets de loterie. Bien qu’avoir plus de billets augmente vos chances de gagner, cela ne garantit pas que vous gagnerez. Pour empêcher les pools géants de dominer le système, chaque pool de mise est régi par un « paramètre de saturation », qui offre essentiellement aux pools de mises des récompenses inférieures une fois qu’ils atteignent une certaine capacité. Cela incite les parieurs ADA à déplacer leurs pièces vers des pools plus petits.

Ce système de consensus Ouroboros est complètement différent du système de preuve de travail (PoW) de Bitcoin, qui oblige les utilisateurs à se concurrencer en utilisant un équipement informatique spécialisé pour découvrir le prochain bloc et n’a aucune fonctionnalité intégrée qui décourage les opérations minières monopolistiques, autre que le fait la valeur de ce bitcoin dépend du fait qu’il n’est contrôlé par personne.

Développement de Cardano

La plate-forme blockchain Cardano est toujours en développement et prévoit de se lancer au cours des cinq étapes distinctes suivantes :

Byron : La « phase fondamentale » qui a vu le lancement de la crypto-monnaie ADA du projet et de ses portefeuilles natifs, Yoroi et Daedalus.Shelley : La phase de décentralisation qui a introduit le jalonnement délégué et a encouragé la croissance des opérateurs de pool de participations distribuées.Goguen : Cette étape a introduit le lancement de contrats intelligents Cardano et de jetons fongibles et non fongibles personnalisés.Basho : La « phase d’évolutivité » qui verra le lancement de chaînes parallèles à la blockchain principale de Cardano.Voltaire : La « phase de gouvernance » où un nouveau système de vote et de trésorerie être mis en œuvre pour faire de Cardano un projet communautaire entièrement autofinancé.

Une fois qu’il sera pleinement opérationnel, Cardano permettra aux développeurs externes de créer leurs propres jetons personnalisés similaires aux jetons ERC-20 sur Ethereum, ainsi que des dapps utilisant des contrats intelligents écrits dans un tout nouveau langage de programmation « Plutus » de haut niveau basé sur Haskell. , un autre langage de programmation de haut niveau.

Les professionnels de la finance sans expérience en programmation pourront créer leurs propres contrats intelligents pour les entreprises à l’aide de « Marlowe », un langage de programmation connu sous le nom de langage spécifique au domaine (DSL) créé par Cardano pour faciliter la création de contrats intelligents.

Pour améliorer l’évolutivité, Cardano introduira des chaînes latérales. Ce sont des blockchains distinctes qui fonctionnent parallèlement à la blockchain principale (chaîne principale) et peuvent être utilisées pour accomplir certaines tâches telles que le traitement des microtransactions, le stockage des données du portefeuille et le déploiement de dapps. L’idée est que les sidechains réduisent la quantité de travail qui doit être effectué sur la chaîne principale et aident à éviter la congestion, ce qui devrait permettre des transactions plus rapides.

La gouvernance décentralisée est une autre partie du développement prévu et finira par transformer Cardano en un projet entièrement communautaire. Cela fait référence à un système dans lequel les détenteurs d’ADA misent leurs pièces afin de voter sur de nouvelles propositions pour développer ou faire avancer le projet. Il s’agit d’un système pondéré, selon lequel plus vous misez de pièces, plus vos pouvoirs de vote sont importants.

Événements clés et gestion

Trois entités distinctes supervisent le développement de Cardano alors qu’il évolue vers un projet complètement décentralisé.

IOG (Input Output Global) : Anciennement connu sous le nom d’IOHK (Input Output Hong Kong), IOG est responsable du développement technologique de la plateforme Cardano. Charles Hoskinson, qui était l’un des co-fondateurs d’Ethereum, est le PDG et co-fondateur de l’entreprise. Fondation Cardano : chargée du marketing, de la formation de partenariats et de l’expansion de la présence mondiale de la plate-forme. Emurgo : aide à financer les développeurs, les entreprises et les startups à la recherche contribuer à l’écosystème Cardano.

En septembre 2021, le protocole Cardano a lancé sa mise à niveau Alonzo hard fork – un type de changement de protocole non rétrocompatible qui oblige tous les participants à mettre à niveau vers la dernière version. Ce qui était spécial à propos d’Alonzo, c’est qu’il a introduit pour la première fois la fonctionnalité de contrat intelligent sur la blockchain Cardano, ouvrant les portes aux dapps natives de Cardano et à d’autres fonctionnalités.