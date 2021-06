Cardassar et Llosetense distribuent les points après en avoir tiré un

14/06/2021 à 9h30 CEST

le Cardassar et le Llosetense lié à un lors de la réunion qui s’est tenue ce dimanche dans le San Lorenzo. le Cardassar est venu avec le désir de revenir sur le chemin de la victoire après avoir perdu le dernier match contre lui Alcúdia par un score de 2-1. Du côté de l’équipe visiteuse, le Llosetense gagné lors de ses deux derniers matches de compétition contre lui Félanitx dans son fief et le Ferriolense à l’extérieur, 2-0 et 0-4 respectivement et a connu une séquence de trois victoires consécutives. Après le résultat obtenu, l’équipe Lorenzo est sixième à l’issue du match, tandis que le Llosetense est troisième.

En première mi-temps, aucune des deux équipes n’avait droit au but, de sorte que les 45 premières minutes se sont terminées sur le même résultat 0-0.

Après la mi-temps du duel, en deuxième période est venu le but de l’équipe visiteuse, qui en a profité pour ouvrir le score avec Montori à la 75e minute. L’équipe locale a égalisé grâce à un but de Alzamora Puigros à 78 minutes, concluant le match avec un score final de 1-1.

Au chapitre des changements, les footballeurs de la Cardassar qui sont entrés dans le jeu étaient accalmie Oui Allvarez remplacement Hernandez Oui Coll Femelles, tandis que les changements dans le Llosetense Ils étaient Rozkiewicz, Toni Abo, Nicolau Oui González, qui est entré pour remplacer Iota, Recalde, Dosil Oui Montori.

Au cours des 90 minutes de la réunion, un total de quatorze cartes ont été vues. Du Cardassar a été sanctionné du jaune à Abel, Pau Soler, Février, Coll Femelles, Allvarez Oui Bona et avec du rouge à Abel (2 jaune) et Roig, tandis que l’équipe de llosetín a sanctionné Zamora, Amer, Vaz, Recalde Oui Nicolau avec un carton jaune et avec un carton rouge Iota.

En ce moment, le Cardassar il lui reste 34 points et le Llosetense avec 38 points.

Le lendemain affrontera le Llosetense avec lui Sóller. Pour sa part, Cardassar sera mesuré par rapport Esporles.

Fiche techniqueCardassar :Sanchez, Febrer, Coll Femenias (Alvarez, min.80), Alzamora Puigros, Roig, Hernandez (Llull, min.61), Isaac Calvo, Javier Lopez, Jaume, Abel et MartiLlosetense :Bartomeu, Amer, Vaz, Jota (Rozkiewicz, min.75), Cristian, Montori (Gonzalez, min.89), Recalde (Toni Abo, min.85), Dosil (Nicolau, min.89), Zamora, Socias et GarciaStade:San LorenzoButs:Montori (0-1, min. 75) et Alzamora Puigros (1-1, min. 78)