Cardassar remporte trois points à domicile après avoir battu Santa Catalina Atlético 1-2

25/04/2021 à 22:31 CEST

le Cardassar a joué et gagné 1-2 en tant que visiteur le match de dimanche dernier au ils sont flo. le Athlétisme de Santa Catalina voulaient améliorer leur situation dans le tournoi après avoir subi une défaite 3-0 lors du match précédent contre Felanitx. Du côté des visiteurs, le Cardassar a récolté un nul nul contre lui Binissalem, ajoutant un point lors du dernier match joué dans la compétition. Avec ce marqueur, le groupe Palmesan est sixième, tandis que le Cardassar il est deuxième après la fin du match.

La première équipe à marquer a été la Athlétisme de Santa Catalina, qui a inauguré le lumineux à travers un peu de Pepo à 18 minutes. Après cela, la première période s’est terminée sur un score de 1-0.

Après la pause, en seconde période est venu le but de l’équipe de Lorenzano, qui a égalisé avec un but de Isaac Calvo à 80 minutes. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score de l’équipe visiteuse, qui est revenue grâce à un autre but de Isaac Calvo, réalisant ainsi un doublé peu de temps avant la fin, plus précisément dans le 90, mettant fin à l’affrontement avec un résultat de 1-2 sur le tableau de bord.

Le technicien de la Santa Catalina, Vaquer, a donné accès au champ à Lluis Triay, Simon Vidal Oui Schwencke remplacer Pepo, Zak Oui Précieux Osayande, tandis que du côté du Cardassar, Miguel Àngel Tomás remplacé Hernandez, Llull, Isaac Calvo, Ramis Oui Rossello Ferragut pour Jaume, Jojo, Rire, Alvarez Oui Femelles Coll.

Au cours des 90 minutes de jeu, un total de treize cartes ont été vues. le Santa Catalina a dû faire face à la sanction de Alorda, Tomeu, Jordi, Pepo, Zak, Enrique, Lluis Triay Oui Schwencke avec un carton jaune et l’expulsion de Jordi (2 jaunes) et Combattu avec un carton rouge, alors que les visiteurs ont subi la sanction de Jojo, Femelles Coll et Isaac Calvo.

Avec ce résultat, le Santa Catalina il obtient 17 points et le Cardassar il monte à 26 points.

Le lendemain, l’équipe de Vaquer fera face à Soller, Pendant ce temps, il Cardassar de Miguel Àngel Tomás lui fera face Alcudia.

Fiche techniqueAthlétisme de Santa Catalina:Enrique, Alorda, Jordi, Victor, Zak (Simon Vidal, min.73), Hermelo, m, Pepo (Lluis Triay, min.68), Tomeu, Precious Osayande (Schwencke, min.86) et LuchoCardassar:Sanchez, Febrer, Coll Femenias (Rossello Ferragut, min 65), Roig, Alzamora Puigros, Jojo (Llull, min 57), Riera (Isaac Calvo, min 57), Javier Lopez, Jaume (Hernandez, min 46) , Bona et Alvarez (Ramis, min.57)Stade:ils sont floButs:Pepo (1-0, min.18), Isaac Calvo (1-1, min.80) et Isaac Calvo (1-2, min.90)