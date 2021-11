CARDAX inscrit sur la liste des blocages | Crypto-News.net

Zagreb, Croatie, 16 novembre 2021,

—Blockademia, le premier système de vérification de documents de preuve de vérité sur la blockchain Cardano, sera répertorié sur CARDAX DEX.

Blockademia a pour mission de résoudre le problème des faux documents. Le projet crée un protocole décentralisé fiable pour émettre et falsifier divers documents qualifiés tels que certificats, diplômes, accords, certificats de propriété, polices d’assurance, code source, fichiers vidéo et musicaux et autres documents sur la blockchain Cardano. Le système permet aux éditeurs de publier des documents de manière authentique, rapide et facile, et aux utilisateurs finaux de les vérifier à l’aide de l’application Web ou mobile Blockademia.

« Bien que la technologie blockchain garantisse l’authenticité, grâce à des tests incessants, nous fournirons une application fiable aux futurs utilisateurs. Je tiens à remercier Cardax d’être devenu partenaire et associé technique dans le voyage de Blockademia vers la construction d’un nouveau niveau d’authenticité.

a déclaré Goran Težak, président de Blockademia.

Le jeton natif ACI de Blockademia joue à la fois des rôles d’utilité et de gouvernance sur le réseau. Les détenteurs de jetons l’utilisent pour payer les frais de transaction lorsqu’ils participent au système Blockademia et peuvent voter pour influencer le protocole de base, les feuilles de route des produits ou des fonctionnalités et les décisions de changement administratif. En outre, le jeton récompensera les utilisateurs qui contribuent à la communauté du projet, comme l’intégration de nouveaux membres.

Cardax hébergera une paire de trading avec un jeton ACI sur le DEX. Ryan Morrison, fondateur et PDG de Cardax, a déclaré : « Nous sommes ravis de la prochaine liste de Blockademia et de faire partie de la mission d’authentification des documents en tirant parti de la technologie blockchain. L’écosystème de Cardax se développe rapidement. Pour des projets ou des suggestions de projets à Cardax, contactez ici .

À PROPOS DE CARDAX

Cardax est un DEX passionnant émergeant sur l’écosystème Cardano, qui s’efforce d’être une centrale de Cardano Native Token, en se concentrant sur une liquidité profonde et une interface simple. Cardax s’efforce de relever les défis des AMM illiquides en employant un premier teneur de marché automatisé étendu (EAMM) sur le marché. En pratique, cela signifie que n’importe qui peut devenir teneur de marché, soit en créant un pool de liquidités, soit en participant à un pool déjà existant. L’EAMM est conçu pour éliminer les barrières à l’entrée qui existent dans les protocoles AMM actuels et assurer une expérience juste et simple pour les utilisateurs.

À PROPOS DE LA BLOCADEMIE

Blockademia basé sur Cardano est un projet de preuve de vérité et dirige l’adoption de la blockchain dans la vérification et l’authentification des documents. Utiliser la blockchain pour résoudre le problème de la fraude documentaire. Il s’agit d’un système d’information décentralisé qui vise à apporter l’authenticité à un large éventail de documents, notamment les diplômes, certificats, polices d’assurance, titres de propriété, documents d’État, codes source, certificats de propriété, droits musicaux et cinématographiques et autres documents.

