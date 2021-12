CardCoins propose des paiements Bitcoin sur le réseau Lightning

«Nos utilisateurs effectuent de nombreux paiements de faible valeur, et à mesure que les frais sur le réseau Bitcoin augmentent, ils risquent d’être hors prix. Avec la nouvelle intégration Lightning de CardCoins, nos clients peuvent recharger leurs soldes Lightning et effectuer des paiements sans transactions supplémentaires en chaîne », a déclaré un représentant de CardCoins à CoinDesk. Une transaction Bitcoin normale, qui est généralement plus chère que Lightning, est ce qu’on appelle une transaction « en chaîne ».

