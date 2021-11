Cardenales de Lara bat les Sharks et reste à la deuxième place de la LVBP

L’équipe de Lara Cardinals lors de sa visite au stade universitaire pour affronter les Sharks de La Guaira, vainqueurs de son match d’aujourd’hui dans la saison 2021-2022 de la Ligue vénézuélienne de baseball professionnel (LVBP).

Après avoir été un peu abattus en raison de leurs deux revers hier, ils ont récupéré et ont riposté contre le neuvième des Sharks de La Guaira et les ont battus 5-1 chez le requin.

Dès le premier épisode, ils ont commencé à attaquer les « Red Birds », avec un single d’Ildemaro Vargas, plus tard avec un grand virage de Gorkys Hernandez qui a pris 12 lancers du démarreur des Sharks pour terminer son tour avec un ticket, par le même itinéraire Yordanys Linares a atteint la base du billet de sorte qu’avec une volée de sacrifice de Carlos Rivero Vargas a marqué pour ouvrir le tableau.

Cela semblait être une attaque prometteuse pour les Sharks à la fin de la première manche, suivant la même formule que les Cardinals, un simple par leur premier frappeur et un but sur balles pour Danry Vasquez et Daniel Mayora, les buts chargés et un retrait pour Rafael Marchan pour frapper une ligne de but devant l’arrêt-court et Querecuto a pris le juste milieu et a retiré la manche sans point pour les Sharks.

Dans le deuxième épisode, l’équipe du Littoral a égalisé les actions après que Lorenzo Cedrola a marqué du deuxième but.

En haut du troisième, Linares simple après deux retraits, Carlos Rivero obtient un but sur balles, et à la fin Juniel Querecuto a frappé un coup sûr au champ gauche qui a donné l’avance aux crépusculaires au tableau, mais ce n’était pas tout. Jermaine Palacios est sur la base par une base sur balles, une connexion difficile alignée par le serveur requin, qui fait un bon tir au début que le lanceur Víctor Díaz n’a pas attrapé et Carlos Rivero et Juniel Querecuto ont marqué pour placer le tableau d’affichage 4-1.

Dans la dernière manche, Ildemaro Vargas a atteint la base avec un coup sûr dans le champ, après deux retraits frappant Carlos Rivero et une mauvaise lecture du voltigeur de droite ont permis à Vargas de marquer depuis la première base pour mettre les chiffres définitifs dans le match, se terminant par un résultat de 5- 1 en faveur des Lara Cardinals.

Le lanceur qui a remporté la victoire était Raúl Rivero et la défaite a été attribuée à Víctor Díaz

