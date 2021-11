Cardenales de Lara vs Leones del Caracas (LVBP 2021-2022)

Les Lara Cardinals et les Lions de Caracas, Ils affrontent aujourd’hui leur deuxième match de la quatrième semaine de la saison 2021-2022 du Ligue vénézuélienne de baseball professionnel (LVBP), qui sera basé au stade universitaire de Caracas et vous pourrez profiter de la transmission habitent par la radio et la télévision à partir de 18h00 (18h00) au Venezuela.

Lara Cardinals (9-5)

Le lanceur des Lara Cardinals sera Luis Lugo

S’aligner

Lions de Caracas (8-6)

Los Leones del Caracas entrera sur le terrain en tant que lanceur titulaire avec José Mujica

S’aligner

la télé

La Télé Tuya (TLT)

L’ensemble des Cardinaux de Lara, est tombé hier soir dans un duel de coups sûrs 10-9 contre les Tigres de Aragua, tandis que les Lions ont perdu dans le duel entre éternels rivaux contre les Navegantes del Magallanes 7-2.