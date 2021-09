in

Cardi B a eu son deuxième bébé ! Enfant! La rappeuse et son mari Offset ont accueilli leur deuxième bébé ensemble, le couple a déjà une fille de 3 ans, Kulture.

People rapporte que la rappeuse “I Like it” de 28 ans et son mari Offset, 29 ans, ont accueilli leur fils ce samedi 4 septembre, comme Cardi B l’a annoncé sur son Instagram, ce lundi.

Cardi a partagé la nouvelle avec une photo d’elle et de son mari dans le lit d’hôpital, avec le bébé dans leurs bras, enveloppés dans une couverture Louis Vuitton. Bien sûr… son sac à langer Birkin manquait au fond… BAHAHAHAHAHAHA, ok.

“9/4/21🦕💙🧸”, a-t-elle écrit dans son message. “Nous sommes ravis de rencontrer enfin notre fils”, a déclaré le couple dans une déclaration à People. “Il est déjà tellement aimé par sa famille et ses amis et nous avons hâte de le présenter à ses autres frères et sœurs.”

Cardi et Offset sont déjà les parents de Kulture, 3 ans. Offset a d’autres enfants issus de relations antérieures, une fille Kalea et un fils de 6 ans, Kody, et un autre fils, Jordan, 11 ans.

Cardi a révélé sa deuxième grossesse alors qu’elle se produisait aux BET Awards en juin aux côtés d’Offset et Migos.

Alors, Cardi B a eu son deuxième bébé ! Awwww… je meurs d’envie de connaître le nom… si la fille s’appelle Kulture, le garçon pourrait-il s’appeler… Klero ? MDR! Quel nom imaginez-vous pour le nouveau bébé de Cardi ?

Chaque fois que je vois le nom de la fille, Kulture, j’imagine la maman regrettant de ne pas avoir pensé à ce nom. MDR!

Partagez les potins !