Cardi B a porté des bijoux Playboy lors d’un match de la NBA avec son mari Offset

Cardi et Offset ont réussi à obtenir des sièges sur le court pour le match de la NBA (Photo: .)

Cardi B aurait facilement pu distraire les joueurs de la NBA avec ses bijoux scintillants alors qu’elle était assise sur le terrain lors du dernier match.

Le rappeur Bodak Yellow a assisté au match de basket des Chicago Bulls contre les Hawks d’Atlanta avec son mari Offset, après avoir profité de toutes les festivités de Noël avec leurs enfants.

Il n’était pas facile de rater Cardi, 29 ans, car elle portait une épaisse chaîne Playboy glacée avec le célèbre lapin de la marque formé de diamants, ainsi qu’une paire de grandes créoles en diamant. Elle a terminé son look de designer avec une veste NorthFace x Gucci et portait des bottes Balenciaga assorties avec son mari Offset.

La tenue de Cardi était très appropriée car elle a récemment été annoncée comme la nouvelle directrice créative de Playboy.

Décrivant le partenariat comme un » rêve devenu réalité « , le rappeur a déclaré dans un communiqué à l’époque: » D’aussi loin que je me souvienne, je me suis senti connecté à Playboy. C’est vraiment la plate-forme originale pour la créativité non censurée et je suis inspiré par son incroyable héritage de lutte pour les libertés personnelles.

« J’ai déjà tellement d’idées – j’ai hâte. »

Le couple était convenablement masqué au milieu de la hausse des taux de Covid (Photo: .)



Cardi était équipée de ses bijoux Playboy les plus flashy, faisant la promotion de la marque dont elle est maintenant directrice créative (Photo: .)

Cette semaine, elle a lancé la nouvelle plate-forme de Playboy, Centerfold, qui est présentée comme « la maison des meilleurs créateurs du monde pour interagir avec leurs fans ».

Cardi, de son vrai nom Belcalis Almanzar, expliquait précédemment : « Les créateurs d’aujourd’hui méritent de s’exprimer librement et sans filtre. Ils méritent de se sentir en sécurité dans leur créativité et leur sexualité. Et ils méritent de posséder leur avenir.

« C’est l’essence même de CENTERFOLD », avant d’encourager les créateurs à se joindre à elle pour promouvoir « des choses audacieuses, révolutionnaires et qui changent vraiment la culture ».

Plus: Nouvelles du Showbiz américain



Avant de se mettre au travail, Cardi a passé un Noël chargé avec la star de Migos Offset et leur fille de trois ans, Kulture.

Après une séance photo glamour avec son enfant aîné, Cardi – qui a donné naissance à un petit garçon en octobre – a révélé le nouvel ajout à la famille sous la forme d’un adorable nouveau chiot qu’ils ont décidé de nommer Walk – un nom qui pourrait utile pendant la période de formation.

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire, une vidéo ou des photos de célébrités, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.



PLUS : La gagnante de Strictly Come Dancing, Joanne Clifton, a fondu en larmes à la suite d’un diagnostic d’arthrite



PLUS : Madonna envoie un message à Tory Lanez accusant la star d’avoir échantillonné son classique Into The Groove sans autorisation





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();