Cardi B a reçu la lettre la plus effrayante d’une star populaire de Netflix

Cardi B était sous le choc lorsqu’elle a reçu un nouveau colis à sa porte jeudi. Elle a reçu une boîte avec une lettre signée par Joe Goldberg, le personnage principal effrayant de Vous de Netflix, joué par Penn Badgley. Curieusement, le rappeur a reçu le colis quelques semaines seulement après la sortie de la troisième saison de la série par Netflix.

Le paquet comprenait une lettre « signée » par Joe, ainsi qu’un chapeau indiquant « Bonjour, toi ». La lettre commence: « Mon harcèlement et mon meurtre font peut-être de moi un monstre certifié, sept jours sur sept, mais cela m’a aussi amené à… toi. Cardi B, tu as un sens avec les médias sociaux. Tu es significatif. Substantiel. Je t’apprécie. »

Ce n’était pas moi, jure – Netflix (@netflix) 5 novembre 2021

« Vous êtes authentique et nuancé… tout comme vous l’êtes avec votre musique », poursuit la lettre. « Vous me gardez sur mes gardes, ceux qui restent, au moins. Vous ne pouvez pas être en cage, et c’est rafraîchissant. J’ai hâte de vous voir tuer dans ce foin, mais j’espère certainement que vous ne disparaissez pas . Au revoir, Joe Goldberg. »

« Comment Joe a-t-il trouvé ma nouvelle adresse ? » Cardi a demandé dans la légende. « Ce n’était pas moi, jure », a répondu le compte Twitter de Netflix, ajoutant un emoji clignotant. L’interaction entre Netflix et Cardi est survenue juste après la sortie de la saison 3 de You le 15 octobre. L’émission a fait ses débuts sur Lifetime en 2018, mais est passée à Netflix avec sa deuxième saison en décembre 2019.

C’est donc l’épisode 1 et je suis à la Fashion Week de Paris pour la fermer ! Je me retourne et te voilà Ok fini le @netflix 😌 pic.twitter.com/Y0TEKwlPbQ – iamcardib (@iamcardib) 21 octobre 2021

Bien que Cardi n’ait pas d’implication directe avec You, les fans du rappeur « WAP » savent qu’elle adore la série. Lorsqu’un fan a souligné que Badgley avait dit un jour qu’il était un fan de Cardi, elle est devenue folle sur Twitter. « OOOOMMFFFGGGGGG IL ME CONNAÎT !!! OMMMGGGG !!!!!! Yoooo comme si j’étais célèbre », a écrit Cardi le 16 octobre, y compris de nombreux emojis hurlants. Elle a également changé sa photo de profil Twitter en une photo de Badgley.

Lorsque Bedgley est apparu sur Jimmy Kimmel Live !, on lui a demandé si Cardi ferait un jour une apparition sur You. « Je ne sais pas », a-t-elle répondu, rapporte E! Nouvelles. « Je ne peux certainement pas le dire, mais il y a en fait – je crois que c’est vrai – il y a une véritable pétition Change.org. » Cette pétition compte bien plus de 1 000 signatures vous demandant de choisir Cardi dans un rôle.

You est basé sur le livre de Caroline Kepnes et sa suite, Hidden Bodies. La série est centrée sur Joe Goldberg, directeur de librairie et tueur en série. Dans la saison 1, il traque Guenièvre Beck d’Elizabeth Lail à New York, mais il déménage à Los Angeles dans la saison 2, où il rencontre le chef en herbe Love Quinn (Victoria Pedretti). Une quatrième saison est en développement, il appartient donc aux producteurs exécutifs Greg Berlanti et Sera Gamble de trouver un rôle pour Cardi.