Cardi B accouche et accueille le bébé n°2 avec décalage

“Ma famille” s’agrandit !

Cardi B et mari Décalage a annoncé la naissance de leur deuxième enfant ensemble, un petit garçon, le lundi 7 septembre. 6.

“9/4/21”, Cardi a légendé une photo Instagram aux côtés d’Offset et de leur fils à l’hôpital. Dans l’instantané, la nouvelle maman berçait son petit, qui était emmailloté dans une couverture bleu clair, tandis qu’Offset regardait avec adoration.

“Nous sommes ravis de rencontrer enfin notre fils”, ont déclaré Cardi et Offset à People dans une déclaration commune. “Il est déjà tellement aimé par sa famille et ses amis et nous avons hâte de le présenter à ses autres frères et sœurs.”

L’arrivée du bébé survient trois mois après que la rappeuse “WAP” de 28 ans a fait ses débuts avec son baby bump lors des BET Awards 2021 alors qu’elle se produisait aux côtés du groupe hip-hop d’Offset Migos. “# 2”, a plus tard sous-titré Cardi dans une publication Instagram, confirmant sa grossesse. Offset partagé de la même manière sur Instagram Stories, écrivant: “Une autre bénédiction”.

Le petit bout de chou du couple rejoint sa soeur de 3 ans, Kulture Kiari Céphus. Pendant ce temps, Offset est aussi le père de Jordanie cephus, Onze, Kalea Marie Céphus, 6 et Kody Céphus, 6, de relations antérieures.