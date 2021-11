Cardi B accueillera les American Music Awards 2021

Préparez-vous à faire la fête avec Cardi car Cardi B accueille les American Music Awards 2021.

La rappeuse de 29 ans devrait faire ses débuts en tant qu’animatrice et animatrice de Music’s Hottest Night le dimanche 21 novembre.

« Quand j’ai reçu l’invitation à accueillir les AMA, j’étais tellement excitée », a déclaré Cardi B dans un communiqué de presse partagé par MRC Live & Alternative et ABC le 2 novembre. « Je suis prêt à apporter ma personnalité sur la scène des AMA ! Merci de Jesse Collins, ABC et MRC pour avoir rendu cela possible. »

Cardi B n’est pas étranger à la scène des AMA. En fait, la star de « Money » a cinq trophées AMA et est entrée dans l’histoire l’année dernière en devenant la première rappeuse à remporter deux fois la catégorie chanson préférée – Rap / Hip-Hop. Elle a également joué lors du grand événement et a secoué « I Like It » avec Mauvais lapin et J. Balvin en 2018.