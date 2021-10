Cardi B arrête la spéculation selon laquelle elle a eu une abdominoplastie après la grossesse

Cardi B devient honnête à propos de la “livraison folle” du bébé n ° 2

Cardi B gagné ce corps grâce à neuf mois de dur labeur.

La rappeuse “WAP” a pris conscience de son corps post-grossesse dans une série de vidéos Instagram Story le jeudi 7 septembre. 30. Dans les clips sincères, elle s’est assurée de faire taire les rumeurs selon lesquelles elle aurait travaillé après avoir accueilli son fils il y a trois semaines.

“En ce moment, j’ai des hanches incroyables à cause de mon magnifique fils, parce qu’il était assis si bas. Vous savez, quand votre bébé est bas, vos hanches s’écartent”, a expliqué la femme de 28 ans. “Mais tout le monde se dit : ‘Cardi, tu as tellement arraché. Que fais-tu ? Tu as fait de la lipo ? Tu as eu une abdominoplastie ?'”

La réponse est non. Comme Cardi l’a expliqué, “Vous ne pouvez pas vous faire opérer après avoir accouché, surtout moi. J’ai perdu tellement de sang, les gars.”

Elle a continué à faire allusion à son histoire de grossesse effrayante, mais a gardé toute l’histoire pour un autre jour. “Un jour, je vais vous parler de ma folle livraison de cul”, a-t-elle déclaré. “Mais de toute façon, oui, j’ai l’air arraché. Surtout quand je prends ces photos de paparazzi.”