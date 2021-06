Cardi B, Beyoncé, Zendaya ont été les gagnants de la cérémonie des BET Awards – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Dimanche, les BET Awards 2021 ont été présentés, honorant l’excellence de la communauté noire dans la musique, le divertissement et le sport à Los Angeles, et l’un des plus célébrés de la nuit était Zendaya.

En hommage à Beyonce, la protagoniste d’Euforia portait une Versace de la collection Printemps-Été 2003 avec laquelle l’interprète de Crazy in Love s’est produite aux mêmes prix cette année-là.

Une autre surprise a été l’annonce par Cardi B de sa deuxième grossesse. En même temps que l’interprète montait sur scène pour faire une présentation musicale, montrant son ventre bombé, des informations sur son deuxième enfant ont été partagées sur les réseaux et dans un communiqué.

Cardi B a également fait un geste similaire pour annoncer sa première grossesse, en 2018, alors qu’elle montrait son ventre bombé sur Saturday Night Live.

De plus, la chanteuse Lil Nas X a interprété Montero (Call Me By Your Name), avec un groupe de danseurs dans un style d’inspiration égyptienne, rappelant le clip de Michael Jackson pour Remember the Time. A la fin du spectacle, le rappeur a embrassé une de ses danseuses.

Après les heures d’ouverture – Le week-end

La faute à bébé – DaBaby

Bonne nouvelle – Megan Thee Stallion

Heaux Tales – Jazmine Sullivan (GAGNANT)

Maladie du Roi – Nas

Heure impie – Chloe X Halle

Meilleure artiste féminine R&B / Artiste pop

Beyoncé

ELLE (GAGNANTE)

Jazmine Sullivan

Jhene aiko

Marcheur d’été

SZA

Meilleur artiste masculin R&B / Artiste pop

6manque

Anderson .Paak

Chris Brown (GAGNANT)

Donner sur

Réservoir

Le weekend

Meilleure artiste féminine de hip-hop

Cardi B

Coi Leray

chat doja

Megan Thee Stallion (GAGNANT)

Latto

Saweetie

Meilleur artiste hip-hop masculin

DaBaby

Canard

J. Cole

Jack Harlow

Lil Baby (GAGNANT)

Pop Fumée

Meilleur nouvel artiste

Coi Leray

Flo milli

Giveon (GAGNANT)

Jack Harlow

Latto

Winnie l’ourson

Meilleur groupe

21 Savage & Metro Boomin

Chloé X Halle

Chris Brown et le jeune voyou

Filles de la ville

Migos

Silk Sonic (GAGNANT)

Meilleure collaboration

Cardi B avec Megan Thee Stallion – WAP – (GAGNANT)

DaBaby avec Roddy Ricch – Rockstar

DJ Khaled avec Drake – Popstar

Jack Harlow avec DaBaby, Tory Lanez et Lil Wayne – Whats Poppin (Remix)

Megan Thee Stallion avec DaBaby – Cry Baby

Pop Smoke avec Lil Baby & DaBaby – Pour la nuit