Cardi B dévoile sa grossesse dans un custom Dolce & Gabbana

La maman a complété son look avec des maxi bracelets et portait ses cheveux très longs et raides. Elle a utilisé des yeux Smokey et des lèvres nude.

Cardi B a repris la scène avec son mari Offset et à la fin de sa présentation, l’animatrice de la cérémonie, Taraji P. Henson, a dit un commentaire très sage : “Cardi B et Offset nous donnent vie, littéralement”.

La chanteuse a non seulement apporté de bonnes nouvelles à ses fans, mais a également été honorée du prix pour Meilleure vidéo de l’année pour sa chanson en collaboration avec Étalon Meghan Thee, “WAP”. Le clip est rapidement devenu viral grâce à la participation de Kylie Jenner.