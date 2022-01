Cardi B Diffamation, poursuite pour calomnie contre YouTuber va de l’avant

Crédit photo : Chris Allmeid / CC par 3.0

En mars 2019, Cardi B a déposé une plainte pour calomnie, calomnie et diffamation contre un YouTuber ainsi qu’un individu qui prétend avoir connu l’artiste « WAP » « avant sa carrière musicale ». Aujourd’hui, près de trois ans plus tard, l’affaire est officiellement jugée.

Cardi B, 29 ans, a déposé une plainte choquante devant un tribunal fédéral de Géorgie, nommant comme accusées Latasha Transrina Kebe (qui exploite une chaîne YouTube de potins sur les célébrités appelée unWinewithTashaK) et Starmarie Ebony Jones.

Cette dernière personne, qui, comme indiqué, affirme avoir rencontré Cardi B vers 2013, « exerce actuellement des activités de nature à promouvoir des produits anti-âge », mais sa « véritable aspiration est de faire carrière dans l’industrie du divertissement en tant qu’actrice. », selon la plainte initiale. (Une plainte modifiée de novembre 2020 a retiré Jones du procès et a ajouté Kebe Studios en tant que défendeur.)

Et la chaîne YouTube unWinewithTashaK, pour sa part, compte un million d’abonnés et près de 192 millions de vues au total. La vidéo la plus populaire du compte à ce jour, une interview de Jones intitulée « Exclusive: Cardi B’s Ex-FRIEND ALLEGES Cardi B. Kept A Huge Box filled with MONlSTAT & REVEALS More ! », compte environ 4,59 millions de vues.

Dans les 60 premières secondes de la séance de 50 minutes, Jones, répondant aux questions de Tasha K, a confirmé que Cardi B travaillait auparavant comme prostituée, qu’elle était « une consommatrice de drogue, de cocaïne et de molly pour être précis », et qu’elle souffrait d’herpès.

Interrogée sur le fait que Cardi B a réfuté ces affirmations et d’autres et a maintenu qu’elle ne connaissait pas Jones, la personne interrogée – qui aurait partagé un appartement avec le rappeur né à New York – a déclaré en partie : « Eh bien, pour être honnête avec toi, elle prend beaucoup de drogues, donc ça pourrait être un trou de mémoire. Et je suis d’accord avec ça.

« Pour autant que nous vivions dans le même immeuble [as opposed to the same apartment], ce n’est certainement pas possible, car à l’époque, quand je suis allé à New York… j’étais sur les papiers ici en Géorgie parce que je passais devant le tribunal. Et je n’ai pas pu obtenir un appartement à mon nom.

Puis, Cardi B étant prétendument venue la voir à la recherche d’un emploi, Jones a déclaré qu’elle avait fourni de l’aide en échange d’une chambre dans l’appartement du gagnant d’un Grammy. « J’ai reçu plusieurs menaces dans mes DM », a expliqué Jones lorsqu’on l’a interrogé sur les prétendues associations de gangs de rue de Cardi B. « On m’a dit que je suis le dernier dans la file, ne venez pas à Chicago. … J’ai reçu beaucoup de menaces dans mes DM.

De retour au procès de Cardi B contre les individus, Tasha K aurait publié quelque 38 vidéos sur l’artiste au moment du dépôt de la plainte modifiée, et le procès ciblait également des remarques (essentiellement celles divulguées ci-dessus, d’où l’entretien ultérieur avec Tasha K ) que Jones aurait fait sur les réseaux sociaux.

« Aucune des déclarations susmentionnées concernant le demandeur n’est vraie. Le demandeur n’a jamais été une prostituée ou un utilisateur de molly et de cocaïne. La plaignante n’a jamais eu d’herpès, et n’a pas maintenant, elle n’a pas non plus eu de poussées d’herpès sur la bouche », soutient l’action en diffamation, calomnie et diffamation de Cardi B.

Gardant à l’esprit ce dernier point, une nouvelle liste de pièces à conviction de la défense contient 125 éléments de preuve stupéfiants que les avocats de Tasha K ont l’intention de présenter au cours du procès qui approche à grands pas.

Ces éléments incluent, sans s’y limiter, une « photo de Cardi avec [a] bouton de fièvre sur sa lèvre » (numéro trois), une « vidéo où Cardi se présente comme une prostituée » (numéro 35), un « Cardi IG Live où elle déclare avoir vécu tout ce qu’elle rappe » (numéro 36), un « extrait de la chanson Everything de Cardi B, où elle rappe sur la prostitution et la consommation de drogue » (numéro 37), et une « vidéo de Cardi se présentant comme une strip-teaseuse » (numéro 57).

Enfin, Law360 a rapporté que Cardi B a comparu hier dans une salle d’audience de Géorgie pour un processus de sélection du jury d’une journée, alors que son avocat interrogeait 48 jurés potentiels. « Plusieurs » fans de l’artiste « Up » ont été exclus du jury, de même qu’un individu qui a dit qu’il était partial envers l’accusé YouTuber et un individu qui a dit qu’il n’aimait pas la musique rap.

Les déclarations d’ouverture ont eu lieu ce matin, et la confrontation de longue date dans la salle d’audience représente l’une des nombreuses auxquelles Cardi B a été impliqué ces dernières années.